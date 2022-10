Deutscher Strafbefehl gegen Billy Six in Georgien

Es bringt anscheinend wenig, im Ausland zu leben, wenn der sogenannte “deutsche Staat” überall willkürlich und nach tagesaktuellem Belieben “durchgreifen” kann. Hoffentlich kommt Billy Six dort nicht in ein “Rattenloch-Gefängnis” wie Oliver Janich in Manila.

