Billy Six verklagt das Auswärtige Amt

Die deutsche Botschaft ließ ihn im venezolanischen Knast schmoren, in dem er am 17. November 2018 gelandet war. Das Regime warf ihm alles Mögliche, von Spionage bis hin zu angeblichen Kontakten mit Terrororganisationen vor, dabei hat er nur seine Arbeit als Journalist gemacht. Unsere Leser erinnern sich sicher noch an die breite Berichterstattung – nicht bei ARD und ZDF, nicht in der BILD, sondern ausschließlich abseits des Mainstreams bei uns und zahlreichen anderen Portalen.

“Befreit worden bin ich am 15. März 2019 nur durch eine engagierte Graswurzel-Bewegung (auf Initiative meiner Eltern) mit den freien Medien und der AfD – und schließlich der Intervention des russischen Außenministers Sergej Lawrow.“

STUNDE DER WAHRHEIT: Ich verklage das Auswärtige Amt!



Billy Six ./. BRD



Aktenzeichen VG 34 K 183/20



Erste mündliche Verhandlung am 16. Mai 2023 um 11:00 Uhr – heute in genau 1 Monat



Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin

Warum gab es keinen Presserrummel wie ein Jahr zuvor um den “deutsch-türkischen” Journalisten Deniz Yücel im Erdogan-Knast? Über seine Freilassung nach über 290 Tagen Einzelhaft zeigte sich Bundeskanzlerin Merkel erfreut, die am Tag zuvor den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım empfangen hatte, liest man heute noch auf “Wikipedia”, das für den Fall Six nur abfällige Worte findet. Der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte, dass es keine Gegenleistungen für die Freilassung von Yücel an die Türkei gegeben habe. Die Opposition vermutet dagegen, dass 31 Genehmigungen für Rüstungsexporte in die Türkei, die die Bundesregierung allein zwischen dem 18. Dezember 2017 und dem 24. Januar 2018 erteilt hat, mit der Freilassung von Yücel und Meşale Tolu im Zusammenhang stehen.

Yücel verklagte den türkischen Staat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf Schadensersatz. Ihm wurde eine Summe von 13.300 Euro zugesprochen, gezahlt hat die Türkei natürlich keinen Cent. Vielleicht hilft ja ein Haftbefehl gegen Erdogan. Kleiner Scherz am Rande. Wird das bißchen Rechtsstaat in Deutschland wird im Fall Six vs AA zu einem fairen Urteil kommen? Hoffnung stirbt zuletzt, wir bleiben dran.