Anklage: Machtmissbrauch, Körperverletzung und Unmenschlichkeit

Diktatoren im Nadelstreifenanzug präsentierten sich als Retter in der Not. Doch noch nie seit dem NS-Regime zeigte sich so deutlich ihre ekelhafte Fratze der Macht. Es ging um Macht der Macht willen. Eine beispiellose Missachtung der Grundrechte, die an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte erinnert. Und die Presse wurde willfähriger und bezahlter Henkersknecht des Bösen.



Die ungeschwärzten RKI-Protokolle zeigen jetzt, dass wissenschaftliche Empfehlungen bewusst verzerrt oder ignoriert wurden. Diese Manipulation der Bürger ist unverzeihlich und zeigt eine gezielte Irreführung der Bevölkerung, um politische Macht zu festigen. Ein solches Verhalten ist nicht nur unethisch, sondern zutiefst schändlich.

Lustgewinn durch Kontrolle

Macht übt einen verführerischen Reiz aus. Vom Kanzleramt bis zum Ortsbürgermeister. Und deutlich zeigten dies Figuren wie Spahn und Lauterbach. „Diktatoren mit der Lizenz zum Töten“ griffen in ihre eiserne Werkzeugkiste: Lockdowns, Demonstrations- und Arbeitsverbote, unnütze Maskenpflichten und dubiose Impfvorschriften. Die brutale „Behandlung“ von Demonstranten vor dem Brandenburger Tor in Berlin, einschließlich Wasserwerfern, Polizeiknüppeln und Tränengas, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das Internet vergisst bekanntlich nichts.

Eine Anklage gegen den Missbrauch politischer Macht

Die RKI-Protokolle liegen nun für alle einsehbar vor. Die politische Macht wurde sträflich missbraucht und die Verantwortlichen müssen jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Die Anklage wird lauten auf Machtmissbrauch, Körperverletzung, Täuschung der Bevölkerung. Auch die Helfershelfer von der Presse, die anonymen „Hinweisgeber“ und tausenden Hilfssheriffs gehören mit in den Sack.

Egotrip der herrschenden Klasse

Die Verwendung des Begriffs “Pandemie der Ungeimpften” durch Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt die ganze Heimtücke. Trotz interner Warnungen des RKI, dass diese Bezeichnung fachlich falsch sei, war auch dies für Tagesschau und Konsorten ein gefundenes Fressen. Ein täglicher Krimi zu besten Sendezeit. Die Verantwortlichen waren auf einem persönlichen Egotrip, um politisch aufzusteigen.



Vorsorgliche Absolution?

„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.“ sagte Spahn bereits 2020. Doch dadurch werden Tote nicht wieder lebendig und Körperverletzte nicht wieder gesund. Verzeihung ist nicht notwendig, wenn man nichts verbrochen hat. Er ahnte folglich, dass er das Falsche tat.



Das Durchsuchen der downloadbaren PDF-Dateien ist technisch problematisch. Deshalb die Inhalte hier im Textformat.