560 Tage im Gefängnis wegen falschem Pronomen: Irischer Lehrer ist wieder frei

Über 560 Tage saß der irische Lehrer Enoch Burke in einer Gefängniszelle – nicht wegen Gewalt, nicht wegen Korruption, sondern weil er sich weigerte, die Gender-Ideologie mitzutragen. Nun ist Burke vorerst wieder auf freiem Fuß. Doch wer von Gnade oder Rechtsstaatlichkeit spricht, verkennt die Realität.

Burke war inhaftiert worden, weil er sich den Anweisungen seiner Schule, der Wilson’s Hospital School, widersetzte. Er hatte sich geweigert, einen Schüler mit einem anderen als dem biologischen Geschlecht entsprechenden Pronomen anzusprechen. Dafür wurde er suspendiert – und später immer wieder in Haft genommen, weil er trotz Verbots sein Schulgelände betrat.

Sein Bruder Josiah Burke spricht nun von einer „Farce der Justiz“. Die Freilassung sei kein Akt der Fairness, sondern ein taktisches Manöver. Der zuständige Richter Brian Cregan wisse genau, dass Burke an seinen Arbeitsplatz zurückkehren werde – und damit unmittelbar eine erneute Inhaftierung drohe. Bereits im Dezember hatte Cregan offen damit gedroht, Burke auf unbestimmte Zeit hinter Gittern zu halten.

Besonders fragwürdig: Zeitgleich berät derselbe Richter offenbar das Disciplinary Appeal Panel, das sich gegen eine Klage Burkes vor dem High Court verteidigen muss. Dieses Gremium hatte im Dezember eine Anhörung abgehalten, die laut Familie Burke jeder rechtsstaatlichen Mindestanforderung spottete. Ein Panelmitglied, Geraldine O’Brien, erklärte dort unverblümt, sie würde jede Anweisung eines Schulleiters ausführen – auch bei der Anrede von Kindern. Eigene Gewissensentscheidungen? Fehlanzeige.

Dass Richter Cregan nun ausgerechnet dieses Gremium juristisch berät, während es sich vor Gericht verantworten muss, ist mehr als ein Geschmäckle. Für Kritiker ist es ein Lehrstück darüber, wie eng Justiz, Behörden und ideologische Vorgaben inzwischen verflochten sind.

Der Fall Enoch Burke zeigt in aller Härte, was passiert, wenn staatliche Institutionen Ideologie über Gewissen stellen. Seine Freilassung ändert daran nichts. Sie ist kein Sieg für die Freiheit – sondern eine kurze Atempause in einem System, das Abweichler offensichtlich brechen will.