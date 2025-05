Waffen statt Wohlfahrt: Deutschland folgt US-Forderung – Jetzt schnell Rheinmetall-Aktien kaufen!

Es ist offiziell: Deutschland will künftig fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben– ganz so, wie es die USA fordern. Außenminister Johann Wadephul bestätigte am Donnerstag: Berlin werde dem neuen Ziel der NATO folgen. Was das bedeutet? Rund 250 Milliarden Euro jährlich für Panzer, Drohnen, Raketen und vermutlich bald auch Laserwaffen made in Germany.

Während Pflegekräfte überlastet sind, Schulen verfallen und die Infrastruktur einem Drittweltland Konkurrenz macht, fließen künftig gigantische Summen direkt in die Rüstungsindustrie. Aber hey – irgendwo muss ja investiert werden, oder?

Ein neues Wirtschaftswunder – für die Rüstungsbranche

Für die deutsche Rüstungsindustrie beginnt jetzt eine goldene Zeit. Rheinmetall, Hensoldt, Krauss-Maffei Wegmann & Co. dürfen sich freuen: Der Rubel rollt – oder besser gesagt: der Leopard rollt. Aktien von Rheinmetall haben bereits in den letzten zwei Jahren massiv zugelegt, doch das war offenbar erst der Anfang.

Sarkastischer Anlagetipp des Tages: Jetzt schnell Rheinmetall-Aktien kaufen, bevor die Bundesregierung sich das nächste Kriegsspielzeug einfallen lässt! Vielleicht ist ja demnächst ein „Klima-Kampfjet“ im Sondervermögen enthalten.

Fünf Prozent vom BIP – eine neue NATO-Religion

Die USA verlangen, dass alle NATO-Staaten künftig fünf Prozent ihres BIP in ihre Armeen stecken. Die meisten Länder winken ab – nicht machbar, zu teuer, politisch riskant. Doch Deutschland sagt wie immer brav: Ja, machen wir! Olaf Scholz wollte einst das Sondervermögen – jetzt wird’s wohl ein Sonderwahn.

Kein Geld für Pflege, aber Milliarden für Panzer

Während in der Pflege jeder Euro dreimal umgedreht wird und Rentner Flaschen sammeln, wird im Kanzleramt offenbar mit dem Taschenrechner gezielt, wie man möglichst effizient Milliarden in Munition umwandelt. Das Argument der Regierung: Sicherheit geht vor.

Die große Frage: Sicherheit für wen? Für Bürger, die sich die Heizung nicht mehr leisten können – oder für Politiker, die sich im Ernstfall in den Bunker zurückziehen?

Fazit

Deutschland hat sich entschieden. Nicht für Bildung, Pflege, Infrastruktur oder soziale Gerechtigkeit. Sondern für Aufrüstung, Panzer und Gehorsam gegenüber Washington.

Jetzt schnell Rheinmetall-Aktien kaufen – solange das Rüstungswunder noch nicht besteuert wird!