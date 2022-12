Mit Rollatoren putscht man nicht

“Ihr Reichsrentner alle, zieht Euch warm an und flieht auf Treppenliften!“ – Ein kurzes Nachwort zum “Nikolaus-Staatsstreich der Greise“ im Vorfeld zum 3. Advent und zum blutigen Ernst des Lebens und Überlebens in einer “schiefen“ Welt mit patr. … (= zensiert!) Grüßen von Nero II. (= jetzt geht’s los!)



Also sprach der Endzeitkanzler: “Wir wollen uns alle unterhaken.“ Also sprach der Endzeitkanzler: “Niemand hat die Absicht, auf Demonstranten zu schießen.“ Also sprach der Endzeitkanzler aber auch: “Ihr seid alle Versuchskaninchen.“ Also sprach der Endzeitkanzler endgültig endlich zu unser aller Endzeit aber auch in wohlfeil kultivierten Anglizismen: “You’ll never walk alone.“

Das hat das Kakistokraten-Koalitions-Régime dieses Endzeitkanzlers schon fein hingebogen, einen “Präventiv-Putsch von oben“ zu inszenieren, damit die Mehrheit des GEZ-bestrahlten Zwangsneurotikervolkes nach einem lauwarm verlaufenen “Unheißen Herbst“ zu Beginn des “Habicht-Kaltmacherwinters“ und zur geweihten Umnachtung der Weihnachtszeit nicht doch noch massiv rebelliert.

Das muss man “ihnen“ schon lassen – und darauf kann man sich hundertprozentig verlassen: Sehr tüchtig sind “sie“ – sogar einen wie Goethes Faust aufs Auge passenden “Knaller-Namen“ haben “sie“ für ihren “Pseudo-Putsch zu Nikolaus“ bereits gefunden; der klingt jetzt fast “mitreißender“ als der berühmt-berüchtigte “NaSoUntergrund“ des “NSU“: Diese automobilaffine Bezeichnung war trotz aller Volksverhetzungsbemühungen “ihrerseits“ bekanntlich ziemlich fantasielos! Allerdings impliziert das nunmehr negativ besetzte Etikett “Patriotische Union“ die Unterstellung, dass mittlerweile Patrioten mit Terroristen gleichzusetzen sind. Das muss man “ihnen“ doch wirklich lassen: Im Vorfeld der “Staatsnotwehr-Aktion gegen den Staatsstreich der Greise“ wurde tatsächlich alles aufgeboten: 3.000 Polizisten verhaften 25 Greise, das entspricht einem Maßstabsverhältnis von 1 : 120 (!); ebenso wurde daran gedacht, Presse, Funk und Fernsehen und sämtliche digitalisierten Medien in die Verhaftungsorgien dieser “Überraschungsnacht der langen Festnahme-Messer“ virtuos in den Nikolaus-Strumpf “einzubetten“ – sowie desweiteren im Netz der Netze des Internetzes noch zeitnah einen brandheiß aktuell triefenden Wikipedia-Artikel in Tabulatur und Keilschrift hinzupinseln: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Patriotische_Union

Zu guter Unletzt muss damit dann auch die Abkürzung “PU“ – für besagten als “terroristisch“ inkriminierten “Reichsrentnerstammtisch“ (!) – als “verfassungsfeindlich“ gelten!

Wer springt also jetzt ganz schnell auf den nächsten Baum und spricht es – sich als freundlich-zugewandt hirnamputiert-kastrierter “braver Links-Staatsbürger“ seinen eigenen Ast hochmoralisch gutmenschlich-befleißigt stolz absägend – denn nun endgültig endlich aus? Jawohl – endgültig endlich zu unser aller Endzeit ist jetzt auch noch “Pu, der Bär“ zum verfassungsfeindlichen Terroristen mutiert: Zieht Euch warm an, denn das Schussfeld ist nun endgültig endlich frei!

Und endgültig endlich zu unser aller Endzeit proklamierte der Endzeitkanzler eine “Zeitenwende“ und erklärte uns das atomare Zeitenende. Denn endgültig endlich zu unser aller Endzeit erklärte der Endzeitkanzler Russland den Krieg – vorerst noch “de jure“ mit der Lieferung von Panzerhaubitzen und “Biden-Orgeln“ sowie der auf BRD-Territorium (ab dem 11. Mai 2022 in Idar-Oberstein) erfolgenden Ausbildung von Soldaten von der Neu-Alten Ostfront für die Neu-Alte Ostfront. Es ist endgültig endlich zu unser aller Endzeit auch nicht das erste Mal, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll und mit ganz Mitteleuropa – dem verbitterten Rest der Welt einen erbitterten Bären aufbindend – gegen den sodbrennig bitteren Bären im Osten marschiert: war es im 19. Jahrhundert doch bereits der aus Funk, Fernsehen und Weltgeschichte allseits bekannte Franzose aus Korsika und gerade erst geradewegs im 20. Jahrhundert der schlussendlich in der Katastrophe vorläufiger Endzeit ebenso unerbittlich Spuren verbrannter Erde hinterlassen habende GröFaZ aus Braunau am Inn!