Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist MKP und Gründungstag!

Letzte Restseufzer in Materialermüdung für die ermüdende Jahreswende zum Jahresende von Nero II.

Kaiserschnitte

Ein Herr Katzenellenbogen kommentierte jüngst im Netz der Netze des Internetzes: “Mein – zugegebenermaßen nicht sehr realistischer – Querfront-Wunsch ans Christkind: Deutschland als – natürlich parlamentarische, konstitutionelle wie die dieser wunderbaren, jüngst dahingeschiedenen Old Lady, und keine absolutistische wie Saudi-Arabien – Monarchie mit Heinrich XIII. Prinz Reuss als Kaiser Wilhelm III. und – auch damit uns niemand als Misogyne schimpfen kann – Sahra Wagenknecht als Kanzlerin (als weiblicher Bismarck sozusagen)!”

Ein gewisser Nero Redivivus antwortete darauf sokratisch gegenfragend: “… also ein Deutsches Rätekaiserreich unter Führung von Staat, Plebiszit und Einheizpartei: ergo vom Souverän Wilhelm III., dem Blauen, von der Volkstribunin Sahra, der Roten, und ihrer neo-sozialrevolutionären Bewegung, der MKPD, der Monarcho-Kommunistischen Partei Deutschlands? … also ein vom Christkind mit Zeitschleifen verdrahteter Trojanischer Pferdefuß als Jahresendfestgeschenk?”

Woraufhin dieser gewisse Nero Redivivus die nächste historische Verabredung der Deutschen mit der Vorsehung und der Macht des Schicksals sokratisch ahnend verkündete: “In der Jahreswendengründungstradition der KPD am 31.12.1918/1.1.1919 wird auch daselbst desgleichen am 31.12.2022/1.1.2023 der Jahreswendengründungsparteitag der Monarcho-Kommunistischen Partei Deutschlands/Neue Kaiserschnittquerfront in Berlin zelebriert werden: Darum kommt alle zum Gründungsparteitag der MKPD/NKSQF mit Sahra als Bewegungstribunin und ihrem Oskar I. von der Saar als Ehrentribun und Napoleon-Darsteller auf der mit etwaige Halsschmerzen lindernden Orden und positiv getesteten Ähren bekränzten Ehrentribüne!”

So habe ein gewisser Nero Redivivus noch ein letztes Mal für dieses Jahr “Restpostengedanken” auf die Rutsch- und Achterbahn der digitalen Datenautobahn befördert: Statt einen geistvoll-geistigen Stapellauf in die Wege zu leiten und/oder irgendetwas nicht Irrweg-Irriges auf einen nur halbwegs guten Weg zu bringen, kriegt im diametralen Gegensatz zu besagtem gewissen mit Gewissen und Wissen behafteten Nero Redivivus ein Modephilosoph wie der Kopflos-Habenix rein gar nix auf die Reihe außer einem Gaudium tremens mit wehmütigem Wermut auf der Parkbank. Andererseits sollten uns ein Gaudium tremens eher Wortverdrehungen und Wortspiele beim Drehen durch den We(h)r- und Fleischwolf all jener Kakistokraten bereiten, die des eigenen Wolfes korrumpiert unwürdig – vielleicht nicht eines mehr so fernen Tages, da wir als Zeitzeugen die Freude haben mögen, die Genugtuung einer Generalabrechnung erleben zu dürfen … – auf dem virtuellen goldenen Tablett einer virtuell versilberten Salomé enharmonisch modulatorisch kadenzierend kredenzt zu werden. Dabei strecke dann der rumpfbefreite Jochanaan der Welt die Zunge ‘raus und genieße den globalistischen Interkannibalismus!