Die UFOs meinen es gut mit uns: „Bleibet in Eurer Umlaufbahn!“

Ob ultraradikal extraterrestrisch oder extraradikal ultraterrestrisch: Wenn der Erdoberflächen Bewohner Not am größten ist, die Letzte Hilfe der Vril-Ya Dritter Macht am nächsten ist“ Dann und wann ja, aber jetzt kommen „sie“ wirklich!

Hier noch einmal zum Mitmeißeln für „unser“ ominöses Welt-Kollektiv an retardierten Relikten von Steinzeitmenschen: Dieses Mal also kommen „sie“ wirklich. Dieses Mal wird das entscheidende Mal, der „kritische Tag X“ über uns alle, die gesamte Menschheit, über sämtliche Erdenbürgerinnen und Erdenbürger herab- und hereinbrechen!

Bereits am kommenden Rosenmontag, den 20. Februar Anno Debilis Diaboli MMXXIII, direkt und/oder indirekt quasi zum 114. Jahrestag des „Futuristischen Gründungsmanifestes“ durch den prä-faschistisch visionären Mailänder Autor und „Hersteller von Bezügen“ Filippo Tommaso Marinetti im einst unselig seligen Jahr 1909, wird Pu, der Bärenreiter, eine neue Auftaktphase des Dritten Weltkrieges einläuten: Aber nicht mit Spaghetti und Konfetti, auch nicht mit der Übergabe von Konfekt zum Übergeben über die Kaiser-Wilhelm-Eisenrutschbahnbrücke vom Dom nach Deutz Kölle Alaaf, sondern mit einer „flexiblen Antwort“ – „flexible response“, wie erinnern uns an „gute, alte Atomtodzeiten“ mit der „guten, alten Friedensbewegung“ in den „guten, alten 1980er Jahren“ mit den „guten, alten Grünen“, gell? – auf die Rheingoldlieferungen von Rheingoldpanzern mit Rheingoldmunition durch Rheinmetall in dieumstritten-umkämpfte Kornkammer.

So wollen uns alle hier nun Nostradamus, Alois Irlmaier und Raumschiffkommandant Erich von Däniken in geistig-moralischer Astro-Astralleib-Personalnotstandsunion mitsamt den gleichermaßen „fröhliche UFO-Wissenschaft“ betreibenden proto-nietzeanischen, oben (und/oder doch nicht unten!) bereits besagten ultraradikal Extraterrestrischen und/oder extraradikal Ultraterrestrischen im letzten Moment vor dem Absprung des Abendlandes in den Abgrund eines „Euroshima“ – auch dies eine „gute, alte Parole der 1980er Jahre“, gell? – bzw. eines ultimagiven „Terroshima“ (klingt ebenso kriegsgeil, gell?), doch noch bewahren und uns alle auf ihre codiert artige Weltraumart mit kosmischer Planetenschrift an der Stratosphärenwand warnen: „Erdenbürgerinnen und Erdenbürger dieser Welt, dieses Strafplaneten Erde, hört auf uns UFOs und schaut zu uns auf: Lasset Euch nicht dahinschlachten! Metzelt Euch nicht im massenmörderischen Overkill! Jaget Euren Planeten nicht in die Luft anderer Planeten! Seid sonnig und werdet wieder friedlich und bleibet gefälligst in Eurer Umlaufbahn!“