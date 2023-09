Die “Republik neuen Typs der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie”

SOFORTNOTPROGRAMM ZU EINER AUTHENTISCHEN ZEITENWENDE IN DEUTSCHLAND – f ür ein provisorisches “vorrevolutionär-strategisches Vorgehen in zehn provisorischen Angelpunkten”

“Die Ampel hat fertig!”

Wenn ein SOFORTNOTPROGRAMM ZU EINER AUTHENTISCHEN ZEITENWENDE IN DEUTSCHLAND nicht SOFORT, also wirklich aus den bekannten machtspielpolitischen Gründen eines “An-der-Machtklebens” der aktuell die BRD beherrschenden Berliner “Kakistokraten-Katastrophen-Ampel-Koalition” nicht sofort in die schöpferische Tat des Volkes umgesetzt werden kann, sollte ein mittlerweile längst überfälliges “vorrevolutionär-strategisches Vorgehen in zehn provisorischen Angelpunkten zu einer authentischen Zeitenwende in Deutschland” hier zumindest provisorisch vorgeschlagen und dergestalt bekräftigt werden:

00. “Die BRD bricht zusammen. Aber Deutschland darf nicht zusammenbrechen!”

Unter dieser Prämisse müssen die folgenden die Machtfrage als solche stellenden zehn sozialrevolutionären Schritte in provisorischen Angelpunkten in Erwägung gezogen werden:

01. Oppositionelle Gewerkschaften sowie “systemirrelevant-dissidente” basisdemokratische Syndikate organisieren und verkünden “direkte Aktionen” als sozialpatriotisch-revolutionäre Vorbereitung auf den Generalstreik;

02. tatsächlich “überparteiliche” – das heißt: sowohl authentische als auch “im Nährboden unseres Volkes wirklich verwurzelte” und deshalb auch hundertprozentig glaubwürdige – , also dieses historisch entscheidende Mal wahrhaft “parteiunabhängige Bürgerkandidaten” stellen sich in ihren ihnen entsprechend zugeordneten Wahlkreisen auf, um auf diese taktisch kluge Vorgehensweise eine landesweite “sozialpatriotisch-revolutionäre Bewegung” zu initiieren;

03. eine derartige emotional mobilisierende “deutschlandweite sozialpatriotisch-revolutionäre Bewegung glaubwürdiger parteiunabhängiger Bürgerkandidaten” wird in agitatorischer Konsequenz die konstituierende Formierung einer breiten und allgemein konsensfähig integren – die nachfolgende Etikettierung deshalb vollauf verdienenden – “Volksquerdenkerfront” nach sich ziehen;

04. eine auf diese Weise in breitem Maßstab tatsächlich glaubwürdige und allgemein konsensfähig integre “Volksquerdenkerfront” fordert sofortige Neuwahlen;

05. im Zuge dieses dynamischen Transformationsprozesses findet eine Umformung der AfD in einne “essentielle AfD plus” statt – und dieses dürfte konkret bedeuten: die geistig-ideelle Überführung bzw. insbesondere die kreative Transsubstantiation der bisherigen Oppositionspartei AfD in eine “sozialpatriotisch-revolutionäre basisdemokratisch-syndikalistische Bewegungspartei Neuen Typs”;

06. Durchführung eines effizienten Straßen- und erfolgreichen Wahlkampfes für den finalen Triumph dieser neuartigen Formation einer “Bewegungspartei aus dem Volk, mit dem Volk und für das Volk”;

07. Umwandlung der aktuellen parteipolitisch-parlamentarisch beherrschten “repräsentativen Demokratie” in einen “freiheitlich-säkulare direkte Demokratie”;

08. Austritt eines “revolutionären Deutschland der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie” (a) aus der EU: keine monetäre Souveränitätsbeschneidung durch den EURO; (b) aus der NATO: keine fremden Armeen und sonstigen bewaffneten Truppen auf souveränem deutschen Territorium; (c) aus der WHO: kein “Weltgesundheitspakt” und damit keine weltweite Neuauflage jedweder “Hygiene-Diktatur” unter dem fadenscheinigen Vorwand einer “globalistischen Pandemie-Bekämpfung”; (d) aus IWF und Weltbank: keine Abhängigkeit unseres souveränen Landes von auch nur irgendeiner “globalistischen Plutokratie”; (e) völliger Abbruch der bis dato nach außen hin lediglich “konsultatorischen” Beziehungen zum “Weltwirtschaftsforum” des Klaus Schwab und seiner “Schwabzionalsozialisten-Weltherrschaftsmilliardäre”; (f) Ausstieg aus dem Ablasshandel der weltweit von “interessierten Milliardären” organisierten “Klimawandel-Panikindustrie”: Entlarvung der sogenannten “CO2-Bepreisung” als pure Luftsteuer sowie offizielle Haftbarmachung der einschlägig verantwortlichen globalistisch tätigen Organisationen im Kontext einer juristisch markanten “Entschädigung für vergangene Lebensfreude”;

09. im Zuge einer erfolgreichen “Deutschen Revolution der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie” Absicherung derselben gegen reaktionäre Feinde im “parteipolitischen Inneren” sowie “globalistischen Äußeren” durch von Bundespolizei und Bundeswehr robust durchzuführende konterrevolutionäre Maßnahmen;

10. Einberufung einer “verfassunggebenden Versammlung” für das ganze deutsche Volk und freie und geheime Nationalwahl der ersten deutschen Nachkriegsverfassung durch “uns” – sowie auch jede weitere gravierende Entscheidung durch UNS, das VOLK, in einer “Republik neuen Typs der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie”.

00 – bis. “Deutschland braucht eine Revolution!”

Nur so holen wir uns unser Land zurück; nur so erkämpft Deutschland sich seine Freiheit:

“Aus dem Volk, mit dem Volk und für das Volk: Wir sind das Volk!”

Nero Redivivus am AfD-blauen Montag, den 4. September 2023