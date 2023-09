Österreich: Lehrer unterstützen Schulstreik von Fridays for Future

Wäre Österreich nicht genauso ein Clownstaat wie der, die, das große Bruderrepublik Deutschland, könnten sich die Lehrer so etwas nicht erlauben, sondern müssten mit Recht um ihre Pensionen fürchten und mit der Suspendierung rechnen. Im Neo-Öko-Maoismus aber ist es ihnen erlaubt, Kinder gegen die ältere Generation aufzuhetzen und zu Schulstreiks für das “Klima” aufzurufen.

Stein des Anstoßes sei eine Aussendung des ÖVP-Generalsekretärs Christian Stocker gewesen, berichtet die Kronen-Zeitung. Dieser bezeichnete nämlich die Aktivisten, wortwörtlich auch „Krone“-Kolumnistin Lea Schilling, als „Klimaextremisten“, welche „die Gesellschaft in Geiselhaft nehmen“ würden. Solche Artikel in der auflagenstärksten Tageszeitung Österreichs tragen nicht unbedingt zur Deeskalation bei, sondern heizen das Klima zusätzlich an. Das Klima, um das es allerdings wirklich geht, wird sich von den paar Schreihälsen und Klimaklebern nicht beeindrucken lassen!