Sinn und Funktion des “Prinzips Bewegungspartei” im Zeitalter der Freiheitswende 2024/25

taktische Überlegungen zu dem politisch-kulturellen Zweck einer strategisch-ästhetischen Annäherung, artikuliert von Nero Redivivus

Zum Geleit: “Über das Wesen der Parteien: 1. Eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft. – 2. Eine politische Partei ist eine Organisation, die so konstruiert ist, dass sie kollektiven Druck auf das Denken jedes Menschen ausübt, der ihr angehört. 3. Der erste und genau genommen einzige Zweck jeder politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum – und dies ohne Grenzen. – Aufgrund dieser drei Merkmale ist jede politische Partei in Keim und Streben totalitär. Wenn sie es nicht in Wirklichkeit ist, dann nur, weil die anderen Parteien um sie herum es nicht weniger sind als sie.”

(Simone Weil, französische Philosophin und Sozialrevolutionärin, 3. Februar 1909 in Paris – 24. August 1943 in Ashford/England)

Zur Gebrauchsanweisung im politischen Alltag als Motto und Leitmotiv: “Parteien sind GIFT!”

(Kommentar vom “Rumpelstilzchen” auf “Opposition 24” im weltweiten Netz der weltweiten Fangnetze des weltweiten Internetzes)

Aus dieser verbalen Vorgabe könnte sich ein beständiger, vielleicht sogar etwas naiver, da anarchistisch inspirierter – dem “radikal-libertär” orientierten argentinischen Präsidenten Javier Milei (geboren am 22. Oktober 1970 in Buenos Aires) durchaus entsprechender – “Kettensägen-Diskurs” entwickeln: Wir brauchen tatsächlich jetzt sofort eine wahrhaft radikal-libertäre Wende 2024/25 und die totale Stutzung des anmaßend übergriffigen Raubritter-Steuerstaateshin zu der allgemeinen Demut einer nackten Minarchie sachlich-radikaler Tatsachen. Wir brauchen eine Konföderation aus hunderttausend kleinen Liechtensteins zur freien Entfaltung des Individuums innerhalb des kreativen Wirtschaftens des steuerbereinigten Marktes einer Gesellschaft der Freien unter Freien durch die gleiche Freiheit aller Kreaturen: “Steuern sind Wegelagerei! Steuern sind Raubrittertum! Steuern sind Raub!”

Wenn aber jeder/jede in seinem/ihrem individuellen “Streben nach Glück” – “the pursuit of happiness”, wie es solchermaßen wunderschön, hellsichtig und klar bei Verstand die freimaurerischen Gründerväter der USA bezeichneten – freiheitlich wirtschaftet und sich dementsprechend der fruchtbare Warenaustausch einer authentischen diese ihre Bezeichnung nun auch vollends verdienenden “freien Marktwirtschaft” innerhalb freiwillig – mit dem freien Willen des freien Menschen (!) – eingegangener Netzwerke entwickelt, wird kurz über lang das “Prinzip Partei”, dessen Wortstamm “Partei” doch nichts anderes bedeutet, als “Teil eines Ganzen” (Latein: “pars”) und somit bloße bruchstückhafte “Fragmentierung” zu sein, ohnehin ad absurdum geführt werden und sich folgerichtig als vollkommen überflüssig erweisen. Mittlerweile dürfte es in gleicher Klarheit ebenso ersichtlich geworden sein, dass auch die von einigen wirtschaftsliberal orientierten “Hoffnungsträgern” als angeblich “vernünftiger und gesellschaftlich akzeptierter” angesehene Parteineugründung namens “Werte-Union” nichts anderes als de facto eine “rechtsdrehende Schrottwerte-Union” darzustellen vermag und in den kommenden Schicksalswahlen einer Wende 2024/25 den sozialpatriotisch-freiheitlichen Kräften nur verirrte Wählerstimmen irritierter proto-konservativer Warmduscherseelen stehlen könnte.

Desgleichen liegt bekanntlich auch auf der anderen Seite der parlamentarischen Sitzhackordnungs-Gesäßgeographie des parteienpolitischen Spektrums ganz gewaltig der “falsche Hase im linksdrehenden Egotrip-Pfeffer”, wo immer letzerer auch wachsen möge: Insgesamt könnte das komplette Parteipolitik-Manöver eines “Bündnisses Sahra Wagenknecht” nämlich nicht “für soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft” sorgen, sondern im gänzlich kontraindikativen – “konterrevolutionären” (!) – Gegensatz dazu bei manchen eher “instabilen” Wählern in Ost wie West per Stimmenabgabe für dieses

der antagonistischen Alternative eines authentischen oppositionellen Widerstandes gefährlich werden und damit objektiv nur dem “BRD-Régime” nutzen.

Folglich ist schon jetzt die schnellstens zu “entmystifizierende mythische Sahra-Partei” mehr schlecht als recht, dafür aber ab sofort zum “Régime-konformen U-Boot” gegen die AfD mutiert: “Liebe Sahra, leider steht die Kaiserin völlig nackt da! Vom ökosozialistischen Regen in die neo-sozialistische Traufe: Also macht die liebe Sahra als Trojanisches Pferd nun Wahlkampf in der Fußgängerzone und schenkt alten Wein in neue Schläuche ein. Liebe Sahra und die Deinen, Deine Genossinnen und Genossen, träumt alle ruhig weiter vom ‘Kampf gegen Rechts’, den Ihr mit Spenden an die Antifantinnen und Antifanten ‘linkspolitisch-korrekt’ brav unterstützt, lasset keine Kontaktschuld zur AfD aufkommen bei Euch und Euren Jüngerinnen und Jüngern, zeiget uns den ‘politisch-korrekt reinen’ Weg zur Weihe des Weltkommunismus und erkämpfet mit uns und der Internationale‘der Menschen Recht’ und führet uns mit derselben nicht in Populistenversuchung, sondern ‘zum letzten Gefecht’!”

Für die “polit-analytischen Stress-Tests” wie jene des Dr. Markus Krall(geboren am 10. Oktober 1962 in Aschaffenburg), eines allseits bekannt bekennenden “Wirtschaftslibertären der Österreichischen Schule”, dürfte genau diese von letzterem äußerst hellsichtig verkündete “Wagenknechtsche richtige Diagnose mit falscher Therapie” leider ebenfalls zu einem recht fade tröpfelnden neo-sozialistischen Urquellgrundtümpel auf dessen “anarcho-kapitalistisch versilbert” individuell bereichernd reichhaltig sprudelnden Goldanlageminen gerinnen!

Zitat Markus Krall am Dienstag, den 27. Februar 2024 auf “X” im weltweiten Netz der weltweiten Fangnetze des weltweiten Internetzes: “So sieht uns die politische Klasse: Wenn es brav ist, ist es ‘das Volk’ oder ‘die Bevölkerung’. Wenn es untertänigst kritisiert, ist es ‘die Menge’. Wenn es aufbegehrt, ist es ‘der Pöbel’ oder ‘das Pack’.”

Sei es nun das aktuell Wählerstimmen abschöpfende “Bündnis Sahra Wagenknecht” oder eine in ihren Geburtswehen bereits als öffentlicher Rohrkrepierer zerstritten auftretende “Werte-Union”; für alle dermaßen ge(un)arteten parteipolitischen Notfälle gilt trotz und gerade aufgrund der bitterbösen “Schwarzes-Parlamentsloch-Erfahrungen” mit “Splitterparteien am Südpol der Fünfprozenthürde und Wahrnehmungsschwelle” tatsächlich stets a priori: Je größer die Zersplitterung von Opposition und Widerstandsbewegung, umso taktisch günstiger für die Herrschenden der sich im Syphiliten-Sumpf des sodomitischen Gomorrha-Berlin suhlenden Kakistokraten-Katastrophen-“Ampel”-Kollisions-Koalition: “Divide et impera!” – “Teile und herrsche!”

Ebenso gilt: Staat, Politik, Herrschaft, Gewaltmonopol, Macht des Menschen über den Menschen sowie Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sind in der Leidensgeschichte genau dieser Menschheit immer deckungsgleich mit der Schreckensherrschaft einer “institutionalisierten Psychopathie” gewesen; also einer abartigen Abart von “institutionalisierter Psychopathie”, die exakt in diesem moralisch verwerflichen Stumpfsinne gleichermaßen mit der pathologischen Bezeichnung “institutionalisierte Soziopathie” synonym konform gehen dürfte.

Wer also wird uns am Ende aller Zeiten aus dem Jahrtausendfluch jener “Quadratur des Teufelskreises” dieser mehr als fatalen in den bodenlosen Abgrund reißenden “Teufelsspirale der Menschheitsgeschichte” noch herausziehen wollen? … außer wir uns individuell höchstselbst – und um die “Internationale” zu paraphrasieren: “Uns aus dem graugrünen Ampelherrschafts-Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun!”

Daraus folgt: Eine weitere Ewigkeit in Ewigzeit wird uns dafür sicherlich nicht mehr verbleiben, denn insgesamt leben wir beileibe “trotz Grünen nicht im Grünen”, sondern eher “im Grauen” – inmitten eines hammerhart gefühlten Ewigkeitswertes einer unwohltemperiert erfühlten Endzeit, durch die wir uns “in diesem unseren Un-Lande” nur noch außerhalb der bald verwüsteten Städte auf dem Lande – und hier nur halbwegs in Deckung – in naher Zukunft durchlavieren werden können.

Was wir auf alle Fälle aber zu einer aufrechten Unterstützung der stetig und zahlenmäßig beharrlich anwachsenden sozialpatriotisch-freiheitlichen Kräfte tatsächlich aber brauchen, ist ein authentischer “Premiumpartner sozialpatriotisch-freiheitlicher Kräfte” in Gestalt einer freiheitlich-säkularen Bewegungspartei, die auch mehr Partei als Bewegung sein müsste, mit von dieser Art “AFD plus” unabhängigen und quasi überparteilichen Kandidatinnen und Kandidaten. Was wir zur propagandistisch massierten Unterstützung besagter sozialpatriotisch-freiheitlicher Kräfte in gleich großzügigem Maßstab ergänzend ebenso dringend brauchen, ist im besten aller parteienkriegseinscheidenden Fälle allerdings die “Kulturhegemonie einer Kunst der Tat” einer echten freiheitlich-säkularen “anarcho-kapitalistischen Bewegung”, die dann in eine wahre und authentische RADIKAL-LIBERTÄRE UNION emanieren dürfte.

Gleichfalls merken wir uns dennoch in “unverbesserlichem zweckpessimistischen Parteipolitikrealismus”: Parteipolitiker – das sind keine eisheilig-heißeiligen Allerheiligen! Parteien sind keine Heiligtümer! Allenfalls sind deren “selbsternannte Propheten” profilneurotische Rampensäue und EILIGE SÄULENHEILIGE!

Daher gilt und folgt weiterhin: Parteigründungen sind auch nichts anderes als donquijoteske Nebelkerzenwürfe im Gewand “sakrosankt neuer Wasser- und Hoffnungsträgerinnen” und somit allesamt reichlich banale Ablenkungsmanöver auf Seiten der (Welt-)Herrschenden: Sie laden verführerisch ein zu Brot und (Partei-Sandkasten-)Spielen nach “ihren” Regeln!

Was tatsächlich jetzt absolute Priorität haben dürfte, ist nicht nur der folgende Aufschrei, sondern auch dessen dringende Realisierung in unserer Gesellschaft: “Deutschland braucht eine Revolution!”

Darum braucht ein wahrhaftig kämpferisches Deutschland: 1. eine “Neue Außerparlamentarische Opposition” – “NAPO” – wie desweiteren 2. zu dem sozialrevolutionären Zweck der “direkten Aktion” einer tatkräftigen Durchführung einen “Außerparlamentarischen Aufstand” durch 3. trotz aller Bedenken gegen etwaige Parteineugründungen die “subversive Avantgarde” einer komplementären “Bewegungspartei Neuen Typs” in 4. schöpferischer Kampfeinheit mittels des dynamisch-simultanen Synergieeffektes einer aktiven parteipolitischen Unterstützung der einzigen wahren parlamentarischen Opposition im Reichstag: und dies alles jetzt sofort – aber nicht irgendwann an irgendeinem “Sankt-Nimmerleinstag in dystopischer Zukunft”!

Ansonsten könnte es für uns und unsere “Restheimat Deutschland” (was von letzterer dann auch immer in des Gott-Sei-Bei-Uns Namen noch übrig sein wird!) massiv zu spät sein.

Wenn auch ein SOFORTNOTPROGRAMM ZU EINER AUTHENTISCHEN ZEITENWENDE IN DEUTSCHLAND nicht SOFORT, also wirklich aus den bekannten machtspielpolitischen Gründen eines “An-der-Machtklebens” der aktuell die BRD beherrschenden Berliner “Kakistokraten-Katastrophen-Ampel-Koalition” nicht sofort in die schöpferische Tat des Volkes umgesetzt werden kann, sollte ein mittlerweile längst überfälliges “vorrevolutionär-strategisches Vorgehen in zehn provisorischen Angelpunkten zu einer authentischen Zeitenwende in Deutschland” hier zumindest provisorisch vorgeschlagen und dergestalt bekräftigt werden:

“HOMO HOMINI LUPUS EST: Die BRD bricht zusammen. Aber Deutschland darf nicht zusammenbrechen!”

Hieraus aber folgt: Was Menschen das Leben zur Hölle macht, sind die anderen Menschen, wobei vierbeinige Kampfhunde zweibeinige Kampfhunde, Schutzmänner die Schutzsuchenden der ganzen Welt und darüber “hunderttausend Kilometer” weiter hinaus wiederum Welt(raum)-Schutzhäftlinge in grotesken Welt(raum)-Schutzräumen makaber zu “schützen” wissen.

Darum auch kommen die Wanderer aus der ganzen Welt zu “uns” in die “beste BRD aller sinkenden Gezeiten”, weil “uns” hier weltbekanntermaßen (!) dank bester Solarenergie-Kraft durch Photovoltaik-Freude die beste Sonne 24 Stunden am Erdentag in Permavision von Gestirn auf Stirn in Herz und Hirn scheint!

“Kampf gegen den Klimawandel”? – “Kampf gegen Rechts”? – im “öffentlich-rechtlichen” Narrativ vor allem “Kampf”: Das ist “ihr” Kampf, nicht “Mein Kampf”!

Unter dieser Prämisse müssen die folgenden die Machtfrage als solche stellenden zehn sozialrevolutionären Schritte in provisorischen Angelpunkten in Erwägung gezogen werden:

01. Oppositionelle Gewerkschaften sowie “systemirrelevant-dissidente” basisdemokratische Syndikate organisieren und verkünden “direkte Aktionen” als sozialpatriotisch-revolutionäre Vorbereitung auf den Generalstreik;

02. tatsächlich “überparteiliche” – das heißt: sowohl authentische als auch “im Nährboden unseres Volkes wirklich verwurzelte” und deshalb auch hundertprozentig glaubwürdige – , also dieses historisch entscheidende Mal wahrhaft “parteiunabhängige Bürgerkandidatinnen und Bürgerkandidaten” stellen sich in ihren ihnen entsprechend zugeordneten Wahlkreisen auf, um auf diese taktisch kluge Vorgehensweise eine landesweite “sozialpatriotisch-revolutionäre Bewegung” zu initiieren;

03. eine derartige emotional mobilisierende “deutschlandweite sozialpatriotisch-revolutionäre Bewegung glaubwürdiger parteiunabhängiger Bürgerkandidatinnen und Bürgerkandidaten” wird in agitatorischer Konsequenz die konstituierende Formierung einer breiten und allgemein konsensfähig integeren – die nachfolgende Etikettierung deshalb vollauf verdienenden – “Volksquerdenkerfront” nach sich ziehen;

04. eine auf diese Weise in breitem Maßstab tatsächlich glaubwürdige und allgemein konsensfähig integere “Volksquerdenkerfront” fordert sofortige Neuwahlen;

05. im Zuge dieses dynamischen Transformationsprozesses findet eine Umformung der AFD in eine “essentielle AFD plus” statt – und dieses dürfte konkret bedeuten: die geistig-ideelle Überführung bzw. insbesondere die kreative Transsubstantiation der bisherigen Oppositionspartei AFD in eine “sozialpatriotisch-revolutionäre basisdemokratisch-syndikalistische Bewegungspartei Neuen Typs”;

06. Durchführung eines effizienten Straßen- und erfolgreichen Wahlkampfes für den finalen Triumph dieser neuartigen Formation einer “Bewegungspartei aus dem Volk, mit dem Volk und für das Volk”;

07. Umwandlung der aktuellen parteipolitisch-parlamentarisch beherrschten “repräsentativen Demokratie” in eine “freiheitlich-säkulare direkte Demokratie”;

08. Austritt eines “revolutionären Deutschland der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie” (a) aus der EU: keine monetäre Souveränitätsbeschneidung durch den EURO; (b) aus der NATO: keine fremden Armeen und sonstigen bewaffneten Truppen auf souveränem deutschen Territorium; (c) aus der WHO: kein “Weltgesundheitspakt” und damit keine weltweite Neuauflage jedweder “Hygiene-Diktatur” unter dem fadenscheinigen Vorwand einer “globalistischen Pandemie-Bekämpfung”; (d) aus IWF und Weltbank: keine Abhängigkeit unseres souveränen Landes von auch nur irgendeiner “globalistischen Plutokratie”; (e) völliger Abbruch der bis dato nach außen hin lediglich “konsultatorischen” Beziehungen zum “Weltwirtschaftsforum” des Klaus Schwab und seiner “Schwabzionalsozialisten-Weltherrschaftsmilliardäre”; (f) Ausstieg aus dem Ablasshandel der weltweit von “interessierten Milliardären” organisierten “Klimawandel-Panikindustrie”: Entlarvung der sogenannten “CO2-Bepreisung” als pure Luftsteuer sowie offizielle Haftbarmachung der einschlägig verantwortlichen globalistisch tätigen Organisationen im Kontext einer juristisch markanten “Entschädigung für vergangene Lebensfreude”;

09. im Zuge einer erfolgreichen “Deutschen Revolution der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie” Absicherung derselben gegen reaktionäre Feinde im “parteipolitischen Inneren” sowie “globalistischen Äußeren” durch von Bundespolizei und Bundeswehr robust durchzuführende konterrevolutionäre Maßnahmen;

10. Einberufung einer “verfassungsgebenden Versammlung” für das ganze deutsche Volk und freie und geheime Nationalwahl der ersten deutschen Nachkriegsverfassung durch “uns” – sowie auch jede weitere gravierende Entscheidung durch UNS, das VOLK, in einer “Republik neuen Typs der freiheitlich-säkularen direkten Demokratie”.

Deutschland braucht keinen “menschengemachten” Klimawandelwahn!

Deutschland braucht eine Revolution auf unserem Heimatplaneten!

Deutschland braucht keinen “menschengemachten” Planpandemiewahn!

Deutschland braucht eine Revolution im Umgang miteinander!

Deutschland braucht keinen “menschengemachten” Obrigkeitsstaatswahn!

Deutschland braucht eine Revolution! Ganz Europa braucht eine Revolution!

Letztendlich gilt: Wir, der Versuch der Initiative einer Radikal-Libertären Union für Deutschland in Europa, erstellen einen maßgeschneiderten FAHRPLAN ZUR FREIHEIT als adäquat angewandtes geistig-moralisches Rezept gegen Unterwerfung. Also lautet die chronologische Abfolge der sozialrevolutionären Vorgehensweise in Planung und Praxis:

– 1. gesamtgesellschaftlicher Boykott staatlich angeordneter Zwangsmaßnahmen –

– 2. ziviler Ungehorsam auf allen Ebenen der Gesellschaft –

– 3. Straßenkampf und direkte Aktion –

– 4. Generalstreik –

– 5. Volksaufstand und soziale Revolution.

In weiser Voraussicht und konsequent logischer Gedankengangfolgerung werden wir trotz alledem und gerade deswegen in naher Zukunft tatsächlich keine neuen Parteien mehr brauchen, wenn sich eine wahrhaftige freiheitlich-säkular-futuristisch-visionär-dynamis(tis)che BEWEGUNG DER PERMANENTEN REVOLUTION durch das Volk, mit dem Volk und für das Volk gegen die chronisch grassierende völlig fremdbestimmt verkrustete “Volks(selbst)ver(ge)walt(ig)ung” der heutigen quasi spätrömischen Dekadenz-Unkultur einer durch und durch verbeamtet verkommenen Gremienfurzerei mit revolutionär-schöpferischem Elan massiv entgegenstemmen wird.

Freiheit – Machtbegrenzung – Achtsamkeit:

Die ganze Welt braucht eine REVOLUTION DER MITMENSCHLICHKEIT!

Darum ergreifen wir die Herrschaft des Volkes.

Darum ergreifen wir die Demokratie.

Darum sind wir Populistinnen und Populisten.

Darum rufen wir auf zum politischen Generalstreik.

Darum rufen wir auf zu einer realistischen Revolution der Vernunft.

Von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung – nehmen wir doch endlich unsere ureigensten Interessen wieder in unsere eigenen Hände!

Hieraus ergibt sich für eine zwischenmenschlich gereifte Gesellschaft der Vernunftbegabten: FREIHEIT STATT UNTERWERFUNG.

Hieraus resultiert eine VOLKS-REVOLUTION.

Hieraus resultiert eine SOZIALE REVOLUTION NEUEN TYPS.

Hieraus resultiert eine NEUE VOLKS-BEWEGUNG.

Hieraus hallt durch alle Gassen: “Wir herrschen nur über uns selbst!”

Hieraus hallt durch alle Gassen: “Wir wählen nur uns selbst!”

Hieraus hallt durch alle Gassen: “Den Worten müssen Taten folgen!”

Hieraus hallt durch alle Gassen: “WIR SIND DAS VOLK!”

¡Siempre “fuera con todos ellos”! Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones; y ese mundo está creciendo en este instante. ¡Viva la libertad! ¡Carajo!

Also sprach schrei(b)end der Nero aprilfrisch Anno Semaphori MMXXIV