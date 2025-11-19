Rezension: „Die Linken haben in ihrer Genetik ganz fest den Antisemitismus verankert“

“Die Linken haben in ihrer Genetik ganz fest den Antisemitismus verankert.” Interview mit Dr. Dr. David Berger. Theologe. Philosoph. Publizist.

Berger zieht eine deutliche Linie. Für ihn sind bestimmte Diskurse der Linken nicht nur politisch problematisch, sie tragen nach seiner Auffassung Züge, die in Richtung Antisemitismus weisen. Das ist die zugespitzte These des Gesprächs, die er als Diagnose für aktuelle Debattenmuster präsentiert. Er besteht darauf, diese Tendenzen offen zu benennen, weil Schweigen oder Beschönigung für ihn Teil des Problems sind.

Stil und Ton

Scharf und unbeirrt. Keine Gefälligkeitsformulierungen, sondern klare Ansagen mit theologischer und publizistischer Durchdringung. Berger verzichtet auf Abschwächungen. Seine Sprache ist zugespitzt, präzise und auf Wirkung berechnet, weil er den öffentlichen Diskurs neu ordnen will.

Schwerpunkte des Gesprächs

Erstens, die Kritik an Teilen der Linken. Berger zeigt, wie bestimmte Argumentationsmuster, Bildmuster und Kontextausblendungen zu einem Klima beitragen können, in dem antisemitische Untertöne leichter durchschlagen. Er fordert, das offenzulegen und dagegen zu halten, statt es als Einzelfall abzutun.

Zweitens, die Warnung vor ideologischer Islamisierung. Berger unterscheidet klar zwischen praktizierenden Muslimen und politischen Strömungen, die er als politisierte Ausformungen religiöser Identität begreift. Sein Argument ist, dass politische Ideologien, die religiöse Elemente instrumentalisieren, demokratische Standards gefährden können. Deshalb verlangt er eine klare Trennung von religiöser Praxis und politischer Agenda.

Drittens, die Verteidigung queerer Anliegen gegen Vereinnahmung. Berger betont, dass die Rechte Homosexueller ernst genommen werden müssen. Gleichzeitig kritisiert er Gruppen, die nach seiner Darstellung queere Themen zur Durchsetzung anderer politischer Ziele nutzen. Für ihn ist der Schutz von Minderheiten nicht verhandelbar, und er warnt vor jeder Instrumentalisierung, die dem Schutz abträglich ist.

Vorgehensweise und Legitimation

Berger bezieht seine Position aus persönlicher Erfahrung, theologischer Ausbildung und langjähriger publizistischer Praxis. Seine Rolle als offen schwuler Theologe gibt ihm in Teilen des Gesprächs eine besondere Autorität. Er verweist auf konkrete Vorfälle und auf Beobachtungen aus Redaktion und Lehre, um seine Thesen zu untermauern. Damit verbindet er persönliche Betroffenheit mit fachlicher Analyse.

Forderungen und Ausblick

Berger verlangt, Debatten wieder ohne Tabus zu führen. Er fordert von Politik und Zivilgesellschaft, Probleme klar zu benennen, statt sie durch sprachliche Vermeidungsstrategien unkenntlich zu machen. Sein Appell lautet, die Rechte von Minderheiten konsequent zu schützen, dabei aber ideologische Vereinnahmung konsequent zu benennen und zu bekämpfen. Er ruft dazu auf, klare Normen für die politische Auseinandersetzung zu bewahren, damit Diskussionen nicht in Polarisierung und Sprachlosigkeit versanden.

Warum das Interview wichtig ist

Das Gespräch ist ein Beitrag zur öffentlichen Debatte, weil es klare Positionen einfordert. Berger liefert keine weichgespülten Formulierungen. Wer nach einer unmissverständlichen Zuspitzung sucht, wird hier fündig. Das Interview richtet sich an ein Publikum, das Wert auf eindeutige Aussagen legt und das bereit ist, kontroverse Themen offen zu diskutieren.

Schlusswort

Dieses Interview ist kein Gespräch zum Ausgleichen, es ist ein Aufruf zur Klarheit. Berger gibt damit eine Stimme, die polarisiert, weil sie nicht die leichten Kompromisse sucht. Für alle, die die Debatten über Identität, Religion und politische Moral ernst nehmen, bietet dieses Gespräch einen unverstellten Blick und eine klare Handlungsaufforderung.