Die Predigt von Papst Leo XIV. am 18. Mai 2025, in der er auch ein „Wirtschaftsmodell, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt“ kritisiert, bedarf der Analyse. Der Autor, selbst 45 Jahre als Unternehmer tätig, sieht die Gefahr, die so eine Formulierung auslösen kann. Statt Anerkennung für die Bereitstellung von Gütern und Leistungen, wird der Unternehmer kritisiert. Mit Bedauern stelle ich fest, dass diese vage Formulierung einen Dominoeffekt auslösen mag: mehr Regulierung, weniger Unternehmertum, letztlich mehr Armut, wie in Kuba zu sehen. Dieser Artikel zeigt, warum der Kapitalismus, gestützt durch das Gleichnis von den Talenten, Armut bekämpft und warum die Kirche klarer kommunizieren sollte.

Kapitalismus: Ein bewährter Weg aus der Armut

Die Annahme, der Kapitalismus dränge die Ärmsten an den Rand, greift zu kurz. Seit 1820 sank die globale Armutsquote von 90 % auf unter 9 %, trotz Bevölkerungswachstum. Beispiele belegen:

China: Die Marktöffnung seit 1978 hob 850 Mio. Menschen aus der Armut, die Quote fiel von 88 % auf 1 %.

Vietnam: Reformen senkten die Armut von 80 % (1993) auf 5 % (2020).

Indien: Liberalisierung seit 1991 befreite Hunderte Millionen aus der Misere.

Sozialistische Systeme wie Kuba oder Venezuela führten hingegen zu Stagnation. Selbst Umweltschutz gelingt kapitalistischen Ländern besser als Kuba, wo Ölkraftwerke die Luft verpesten. Der Kapitalismus ist nicht fehlerfrei, doch er hat bewiesen, dass er Wohlstand schafft.

Das Gleichnis von den Talenten: Ein christlicher Auftrag

Das Gleichnis von den Talenten (Mt 25,14–30) lehrt, dass wir unsere Gaben nutzen sollen. Unternehmer, die Jobs und Werte schaffen, leben diesen Auftrag. Die Soziallehre (Centesimus Annus, Nr. 42) unterstützt Initiative, wenn sie dem Gemeinwohl dient. Mit Bedauern sehe ich, dass die päpstliche Aussage diesen Geist dämpfen könnte, indem sie Unternehmertum in ein falsches Licht rückt.

Ein Risiko für Missverständnisse

Die katholische Soziallehre, von Rerum Novarum bis Laudato Si’, fordert eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient. Papst Leo XIV. steht in dieser Linie, doch seine Worte sind missverständlich. Ohne den Kapitalismus direkt zu nennen, könnten sie in linken Kreisen als Generalangriff auf die Marktwirtschaft gedeutet werden. Mit Bedauern sehe ich, dass solche Interpretationen Forderungen nach höheren Steuern und Bürokratie befeuern könnten, die den Mittelstand belasten. Der Papst strebt Gerechtigkeit an, doch seine unklare Aussage riskiert, sozialistische Tendenzen zu fördern, die Wohlstand untergraben.

Der Dominoeffekt: Von Worten zur Armut

Die Folgen sind absehbar: Wenn Gemeinden Unternehmer kritisieren, fordern Politiker mehr „Soziales“, also höhere Steuern und Regulierung. Wer gründet noch, wenn er pauschal verdächtigt wird? Weniger Unternehmer bedeuten weniger Jobs, mehr Arbeitslosigkeit und mehr Armut. Kuba zeigt das Ergebnis: 70 % der Kubaner leben mit unter 2 Dollar am Tag, der Schwarzmarkt floriert, und veraltete Fabriken verschmutzen die Umwelt. Mit Bedauern stelle ich fest, dass solche Worte ungewollt Ideologien nähren könnten, die zu ähnlichem Elend führen.

Ein Plädoyer für Klarheit

Papst Leo XIV. will Umwelt und Arme schützen, doch seine Worte könnten mit Bedauern missverstanden werden und Sozialismus fördern. Sie gefährden den Wohlstand den Unternehmer mit 45 Jahren Erfahrung wie ich aufbauen. Kuba zeigt die Folgen: Armut, Umweltverschmutzung, Stillstand. Die Kirche sollte Unternehmertum würdigen, wie es das Gleichnis fordert. Papst Leo, bitte sprechen Sie klarer, um nicht Ideologien zu fördern, die Arme noch ärmer machen.