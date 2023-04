Naked: Ausgezeichnete satanische Propaganda dank Zwangsgebühren

Die ZDF/ARTE-Koproduktion “Naked” wurde bei der diesjährigen Verleihung des New York Festivals TV & Film Awards in der Kategorie “Human Concerns” mit dem Grand Award Hauptpreis ausgezeichnet.

Und worum geht es in dieser aus Zwangsgebühren finanzierten Ekel-Doku?

Mädchen oder Junge? Diese Frage stellt sich als erstes, wenn ein Baby geboren wird und meist scheint sie eindeutig beantwortbar. In Wirklichkeit fühlen sich jedoch viele Menschen mit dieser Zuteilung ihres Geschlechts unwohl. Forschende gehen der Frage nach, inwieweit die Gesellschaft mit ihrer binären Denkweise an der (Selbst-)Wahrnehmung der sexuellen Identität beteiligt ist.

Quelle und Link zum Stream: https://www.arte.tv/de/videos/091183-001-A/naked/

Wenn ein Kind geboren wird stellt es sein Geschlecht überhaupt nicht infrage. Es ist entweder männlich oder weiblich und wird auch nicht zugeteilt, egal was solche Leute behaupten. Sie tun dies aus einem einzigen Grund, sie wollen zerstören, denn sie hassen die Schöpfung, den Schöpfer und jedes seiner Werke, ganz besonders den Menschen, den er als sein Ebenbild erschaffen hat. Und sie können dies, weil sie im Auftrag handeln, in diesem Fall sogar einen angeblich “öffentlich rechtlichen” Auftrag, den der “Gesetzgeber” für sie erfunden hat.

Erst diese Woche flatterte mir wieder ein Brief vom BEITRAGSSERVICE ins Haus. Ich solle gefälligst zahlen, drohte der Südwestrundfunk, es handele sich bei dem Schrieb um einen vollstreckbaren Titel. Das ist eine andere Umschreibung dafür, dass sich dieser Staat notfalls mit Waffengewalt bedienen wird, um sich seine Beiträge zu holen. Die typisch satanische Umkehr ist auch hier unübersehbar. Früher konnte man sich noch abmelden, in dem man angab, keine Rundfunkempfangsgeräte zu besitzen. Nur eine kleine Minderheit machte davon Gebrauch. Doch das war den geldgeilen Propagandisten ein Dorn im Auge. Jetzt haben sie sich den Zugriff auf alle Haushalte gesichert, fehlt nur noch ein Zwang zum Anschauen dieser widerlichen Propaganda, der man inzwischen überall begegnet. Sie glotzt einen aus den Prospekten der Discounter an, flimmert über die Bildschirme und Werbetafeln in den Einkaufscentern, sie klebt auf den Bussen des “ÖPNV” und wird den Kleinsten in Schulen und Kindergärten serviert.

Genderideologie, freie Geschlechtswahl und Abtreibung als “Menschenrecht”. Die Frage, die man sich stellen sollte, wem dient eine Regierung, die so etwas propagiert und aus Zwangsgeldern finanziert? Hier ein kleiner Hinweis …