Symbolbild

Monaco: Fürst Albert stoppt Liberalisierung – ein klares Zeichen für den Schutz ungeborenen Lebens

|

Redaktion

|

, ,

Seltene Rückgrat-Show in Europa: Fürst Albert II. hat sich geweigert, das vom Nationalrat beschlossene Gesetz zur Ausweitung der Abtreibungen zu unterschreiben.

Der Entwurf wollte Abtreibungen bis zur 12. Woche erlauben – bei Vergewaltigung sogar bis zur 16. Woche. Außerdem sollte das Alter für die elterliche Zustimmung von 18 auf 15 Jahre sinken. Albert sagte Nein – und berief sich auf Monacos Identität, die katholische Prägung und den Schutz der Kinder im Mutterleib.

Damit bleibt das Fürstentum eines der wenigen Länder Europas, in dem das Leben ungeborener Kinder nicht der politischen Mode geopfert wird. Abtreibungen bleiben nur in engen Ausnahmefällen möglich: Vergewaltigung, Lebensgefahr für die Mutter oder schwere Fehlbildungen.

Während überall sonst die Gesetzgeber immer weiter aufweichen, setzt Monaco ein seltenes Gegenzeichen: Ein Monarch, der die demokratische Mehrheit nicht einfach durchwinkt, wenn es um Leben und Tod geht. Ein kleiner Staat – aber ein starkes Signal.

Avatar-Foto

Redaktion

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen:

Entdecke mehr von Opposition24

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen