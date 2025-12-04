Streit um Transgender-Pronomen: Irischer Lehrer muss Weihnachten im Gefängnis verbringen

Der irische Lehrer Enoch Burke wird auch dieses Weihnachten im Gefängnis verbringen. Das geht aus seinem eigenen Bericht auf X sowie aus irischen Medienmeldungen hervor, in denen der High Court unter Vorsitz von Richter Brian Cregan bestätigt, dass Burke im Mountjoy Prison bleibt, solange er seine „Missachtung des Gerichts“ nicht „reinigt“. Quelle: der Augenzeugenbericht von Burke auf X sowie Berichte unter anderem beim Irish Independent und Roscommon Herald, die den gestrigen Gerichtstermin zusammenfassen.

Offiziell lautet der Vorwurf: „Contempt of court“, also Missachtung des Gerichts. In der Praxis bedeutet das: Ein Lehrer sitzt seit Jahren immer wieder im Gefängnis, weil er sich weigert, die Anordnung einer Schule mitzutragen, einen Schüler mit neuer „Gender-Identität“ und anderem Pronomen anzusprechen – und weil er trotz eines umstrittenen Gerichtsbeschlusses weiter auf dem Schulgelände auftauchte. Der Konflikt begann 2022 an Wilson’s Hospital School in Westmeath, als die damalige Schulleitung verlangte, dass Burke einen Schüler mit neuem Namen und „they“-Pronomen anreden sollte. Burke lehnte ab – aus christlicher Überzeugung.

Seitdem läuft eine Kaskade aus Suspendierung, Entlassung, Unterlassungsanordnungen, Geldstrafen, Zwangsgeldern und immer neuen Haftbefehlen. Laut Berichten irischer Medien hat Burke inzwischen mehr als 500 Tage im Gefängnis verbracht, über 200.000 Euro an Strafzahlungen angesammelt, und ihm wurden Gehaltsteile gepfändet, die direkt an die Schule gehen sollen. Während die Justiz so tut, als ginge es nur um „Hausfriedensbruch“ und die formale Missachtung einer Verfügung, ist für Burke klar: Er sitzt im Gefängnis, weil er sich weigert, eine Ideologie zu bekennen, die seinem Glauben widerspricht.

Die Szene im Gericht zeigt, wie weit sich die irische Justiz inzwischen von klassischem Rechtsstaat und bürgerlichen Freiheiten entfernt hat. Richter Brian Cregan soll, so der Bericht von Burke und seiner Unterstützer, den Familienmitgliedern im Saal gedroht haben, alle Burkes aus dem Gericht werfen zu lassen, falls irgendeiner von ihnen das Wort ergreift. Zugleich beruft er sich auf Presseberichte – etwa aus dem Irish Independent – um Burke mit Zitaten und Deutungen aus Medienartikeln zu konfrontieren, anstatt die Sache nüchtern anhand von Fakten und Grundrechten zu beurteilen.

Besonders brisant: Die irische Rechtsprechung hat bereits festgestellt, dass das pauschale Entfernen von Familienangehörigen aus dem Gerichtssaal rechtswidrig ist. Trotzdem droht nun genau dieses Vorgehen wieder – diesmal ausgerechnet in einem Fall, der die Grenze zwischen Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und staatlich verordneter Gender-Ideologie exemplarisch sichtbar macht. Während Burke auf sein verfassungsmäßiges Recht pocht, seinen Glauben zu bekennen und zu leben, wirft der Richter ihm „Nonsens“ vor und behauptet, das Gericht lebe nicht in „Alice im Wunderland“.

Die Realität wirkt allerdings eher so, als stünde tatsächlich alles Kopf: Ein Lehrer, der sich auf Bibel und Gewissen beruft, gilt als Gefahr. Und eine Justiz, die sich selbst als neutral und unabhängig versteht, tritt zugleich als Vollstrecker einer neuen Staatsdoktrin auf, in der „Gender“ unantastbare Glaubenswahrheit ist – und Widerspruch mit Haft beantwortet wird.

Burke selbst spricht von einer „satanischen Ideologie“, der er sich nicht unterwerfen werde. Man muss diese Formulierung nicht teilen, um zu erkennen, dass hier nicht ein Randspinner einen Spleen auslebt, sondern ein Prinzipienstreit tobt: Darf ein Bürger in einem angeblich freien Land sagen „Nein, das mache ich aus Gewissensgründen nicht“ – ohne dafür praktisch eine Art lebenslange Haftdrohung über sich hängen zu haben? Cregan machte nach Medienberichten klar: Es wird keine Sonderbehandlung mehr geben, keine symbolische Entlassung zu Weihnachten oder Ostern. Burke bleibt in Haft, bis er unterschreibt, dass er sich dem Gericht beugt.

Damit wird ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen: Wer sich aus Glaubens- oder Gewissensgründen weigert, die jeweils aktuelle Staatsideologie zu bekennen, kann faktisch auf unbestimmte Zeit eingesperrt werden – nicht wegen eines konkreten Gewaltdelikts oder einer klassischen Straftat, sondern weil er eine Justizverfügung nicht „freiwillig“ anerkennt, die genau diese Ideologie durchdrückt. Aus Sicht vieler Iren ist das nichts anderes als die schleichende Abschaffung der Gewissensfreiheit.

Dass ein solcher Fall im Jahr 2025 in einem westlichen EU-Land möglich ist, sagt viel darüber aus, wohin die Reise geht: weg von individuellen Freiheitsrechten, hin zu einer weich verpackten Zwangsorthodoxie. Enoch Burke mag für die politische Klasse ein Störenfried sein – für alle, die noch an Grundrechte glauben, ist er ein Warnsignal.

BREAKING: Judge jails Enoch Burke for Christmas with effective life sentence



This is a dark and shameful day in Ireland. Enoch Burke is an exemplary teacher and a man of integrity. His only “crime” is that he refuses to endorse transgenderism and bow to a satanic ideology.… pic.twitter.com/x3m260lODa — Enoch Burke (@EnochBurke) December 3, 2025

Wer ist Enoch Burke?

Enoch Burke ist ein irischer ehemaliger Lehrer an der Wilson’s Hospital School in County Westmeath. Er stammt aus einer evangelikal geprägten Familie aus Castlebar (County Mayo).

Worum geht der Streit?

2022 bat eine Schülerin der Schule darum, mit neuem Namen und den Pronomen „they/them“ angesprochen zu werden.

angesprochen zu werden. Die Schulleitung unterstützte diese Bitte.

Burke weigerte sich aus religiösen Gründen.

Daraufhin wurde er suspendiert.

Die Schule erhielt gerichtliche Einstweilige Verfügungen , die Burke verboten, das Schulgelände zu betreten.

, die Burke verboten, das Schulgelände zu betreten. Burke missachtete diese Anordnungen mehrfach und tauchte weiterhin an der Schule auf.

Rechtliche Folgen

Die irischen Gerichte sahen seine ständigen Verstöße als klare Missachtung des Gerichts („contempt of court“).

Burke wurde mehrfach in Haft genommen.

Er erhielt täglich steigende Strafgelder , die sich inzwischen auf über 200.000 Euro belaufen.

, die sich inzwischen auf belaufen. Im November 2025 ordnete das Gericht erneut seine sofortige Inhaftierung an und sprach von einem der „konzentriertesten Angriffe auf die Autorität der Zivilgerichte“ in der jüngeren Geschichte Irlands.

Burkes Position vs. Position des Gerichts

Burke sagt:

Er werde für seine religiösen Überzeugungen bestraft.

Er könne die Anweisung, andere Pronomen zu verwenden, aus Gewissensgründen nicht akzeptieren.

Die Gerichte sagen: