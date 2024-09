Klimakollekte der christlichen Kirchen

Von Prof. Dr. Klaus-D. Döhler | 500 Jahre nach der Reformation durch Martin Luther bieten die christlichen Kirchen erneut an, das Gewissen durch Ablasszahlungen zu reinigen. Ab sofort kann man sich durch Ablasszahlungen von der persönlichen Klimaschuld freikaufen (Freikaufen für was? Für einen Platz im Himmel? Was soll das sein „persönliche Klimaschuld“? Es gibt keine persönlichen Klimaschulden!).

Unter https://klima-kollekte.de/co2-rechner kann man Erstaunliches lesen:

Über die Klima-Kollekte können Sie Ihre Emissionen online berechnen und kompensieren. Die Klima-Kollekte ist ein CO 2 –Kompensationsfonds christlicher Kirchen, über den jede:r kompensieren kann Online-Zahlfunktionen: Sie erhalten ein persönliches Klimaschutzzertifikat über Ihren Beitrag und eine Zuwendungsbestätigung.

Wir sind seit 2011 durchgängig als gemeinnützig anerkannt und

und Sie können Ihren Beitrag entsprechend steuerlich geltend machen.

Im Mittelalter wurden die Begriffe “Sünde, Erbsünde, jüngstes Gericht und Fegefeuer” erfunden um eine Panik unter den Menschen zu erzeugen. Mit der Ablass-Steuer konnte man sich loskaufen. Gewinner war die Kirche. Heute läuft mit dem Klima dasselbe Geschäftsmodell, die dafür erfundenen Begriffe sind “Treibhausgase, Erderwärmung, Hitzetod der Erde, CO 2 ist ein Klimakiller, Highway to hell”. Die Ablass-Steuer ist die staatlich verordnete CO 2 -Steuer, an der neben dem Staat auch die Kirche, sowie eine Clique von selbst ernannten Wissenschaftlern und Experten gut mitverdient.

Die christlichen Kirchen brauchen dringend einen neuen Martin Luther, der dieser kirchlichen Abzocke ein Ende setzt!!!

Die Behauptung, der Mensch könne durch Entfernung des für das Leben auf der Erde unverzichtbaren Kohlendioxids (CO 2 ) das globale Klima kontrollieren, ist eine gotteslästerliche Anmaßung!“

Ohne CO 2 wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich!!! Ohne CO 2 wäre die Entstehung des Lebens vor etwa 4 Milliarden Jahren nicht möglich gewesen, denn von allen auf der Erde verfügbaren Elementen wie Sonne, Wasser, Mineralstoffe, Sauerstoff, Stickstoff und CO 2 hat nur das CO 2 den lebensnotwendigen Kohlenstoff (C) im Molekül. Ohne Kohlenstoff ist ein Leben wie wir es auf der Erde kennen, nicht möglich! Dennoch behaupten Apokalyptiker in Wissenschaft, Politik, Medien und Umweltorganisationen, CO 2 sei klimaschädlich, ja, es sei sogar „Müll in der Luft“ (Cordula Tutt, Wirtschaftswoche, im ARD-Presseclub am 16.6.2019). Wie kommen diese Wichtigtuer zu einer so absurden Behauptung? Da sie keineswegs dumm sind, gibt es nur eine Erklärung: „Folge dem Geld!“ Die Kirche macht vor wie es geht!

Prof. Dr. Klaus-D. Döhler, Naturwissenschaftler & Umweltschützer

