Glasgow: 75-jährige Oma erneut wegen Gesprächsangebot in Abtreibungs-Sperrzone festgenommen!

In Schottland eskaliert die Abtreibungsdebatte: Die 75-jährige Rose Docherty wurde bereits zum zweiten Mal von der Polizei abgeführt – ihr „Verbrechen“? Ein Schild mit der Aufschrift:

„Coercion is a crime, here to talk, only if you want“.

„Zwang ist ein Verbrechen, hier um zu reden, nur wenn Sie wollen.“

Sie stand friedlich vor dem Queen Elizabeth University Hospital, ohne jemanden anzusprechen. Dennoch droht ihr eine Anklage wegen Verstoßes gegen die sogenannten „Buffer Zones“, die jede Form von „Beeinflussung“ im Umkreis von 200 Metern zu Kliniken kriminalisieren. Laut ADF International musste die alte Dame sogar stundenlang ohne Stuhl in der Zelle ausharren – trotz zweier Hüftprothesen.

Während echte Kriminalität in Glasgow grassiert, setzt die Polizei ihre Prioritäten offenbar darin, eine friedliche Großmutter mundtot zu machen. Ein weiterer Schritt in Richtung Gesinnungsstaat, wo selbst ein stilles Gesprächsangebot kriminalisiert wird.