Die letzte Chance Europas – Dr. Berger ruft zur Rückbesinnung auf christliche Werte auf

Dr. Berger eröffnet seinen Vortrag vor dem AfD-Bodenseekreis am 5.11.25 mit einer klaren Frage: Gibt es eine Islamisierung Europas? Wer heute eine künstliche Intelligenz befragt, bekommt als Antwort, dies sei ein „politischer Kampfbegriff“, erfunden von „rechtspopulistischen Bewegungen“. Genau hier, so Berger, beginne das Problem. Denn auch Maschinen denken nur so, wie ihre Schöpfer sie denken lassen. Wahrheit wird zu Meinung, Glauben ersetzt durch Programmcode.

Er beschreibt die Islamisierung nicht als Eroberung von außen, sondern als schleichende Schwächung von innen. Die Stärke des Islam liege im Glauben, die Schwäche Europas im Zweifel. Der Muslim weiß, woran er glaubt. Der Europäer dagegen hat verlernt, wofür er steht. Die Aufklärung habe die Menschen befreit, aber auch entwurzelt. Freiheit ohne Orientierung, so Berger, werde zur Haltlosigkeit. Wer an nichts mehr glaubt, glaubt am Ende alles – und fällt jedem Zeitgeist in die Hände.

Er warnt davor, Religion mit Unterdrückung gleichzusetzen. Das Christentum, richtig verstanden, sei die geistige Kraft, die Europa einst stark machte: Glaube, Maß, Verantwortung und Nächstenliebe. Diese Werte hätten Kathedralen geschaffen, Wissenschaft ermöglicht und Kultur hervorgebracht. Doch heute schämen sich die Europäer ihrer eigenen Wurzeln, während andere stolz auf ihre sind.

Berger ruft deshalb zu einem neuen Selbstbewusstsein auf. Christlicher Glaube müsse wieder als Quelle der Würde und des Widerstands begriffen werden – nicht gegen Menschen, sondern gegen Gleichgültigkeit. Wenn Europa überleben will, braucht es keine neue Ideologie, sondern Mut zur Wahrheit. Nur wer weiß, woher er kommt, lässt sich nicht von denen beeindrucken, die am lautesten schreien.

Sein Appell endet mit einem einfachen Satz: Wer seine Wurzeln verliert, verliert sich selbst. Aber wer zu sich steht, hat noch eine Chance. Vielleicht die letzte – doch sie ist noch da.

Dr. Bergers Rede: Von Minute 10:30 bis Minute 44:00

https://www.youtube.com/live/rlnBNuhFBUM?t=1324s

