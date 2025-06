„DER FREIE MENSCH IN DEN KETTEN SEINER SELBSTVERSCHULDETEN UNMÜNDIGKEIT – WECKRUF AUS DEM SCHLAF DER VERNUNFT“

von Klaus-Peter Schneegass, Komponist und Autor

Motto I: „DIE FAHRT NACH DER IRRENANSTALT – SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN“

„Unsichtbar hinter ungeheuren Bäumen:

Unglaublich friedlich naht das große Grauenhafte.“

(Alfred Lichtenstein: „Die Fahrt nach der Irrenanstalt II“, die letzten beiden Zeilen)

Motto II: „VORAUSEILENDE UNTERSTELLUNG – SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN „

„Wer den Clown zum König ernennt,

macht das eigene Königreich zum Weltgespött

und das eigene Königshaus zum Weltirrenhaus.“

(… vom Clown zum Irren in Dreisatzrechnung …)

Motto III: „DIE FREIEN MENSCHEN IN DEN KETTEN IHRER SELBSTVERSCHULDETEN UNMÜNDIGKEIT – SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN“

Es ist das Verhängnis der Menschheit, im Laufe ihrer gesamten Geschichte nicht erkannt zu haben, dass nur die INDIVIDUELLE FREIHEIT DES SEINS jedes/jeder Einzelnen zu einer ganz NEUEN FORM VON HUMANITÄT in einer durch dieses wahrhaft REVOLUTIONÄRE BEWUSSTSEIN geprägten „Gesellschaft des freien Willens“ führen kann – also zu einer „freiwillig von Vernunft geleiteten freiwilligen Gemeinschaft von freiwillig Gleichen“ , die dann tatsächlich die HERRSCHAFT DES MENSCHEN ÜBER DEN MENSCHEN ENDGÜLTIG ABGESCHAFFT hätte.

Wie sollten die Menschen aber auch die FREIHEIT DES SEINS erkannt haben!

Durch KONSUM UND HABEN wurden sie bereits in frühester Kindheit ENTWURZELT und auf das Hamsterrad turbokapitalistischer PROFITAKKUMULATION programmiert.

DIE HERRSCHENDE VERHALTENSWEISE, DIE DIE VERHALTENSWEISE DER HERRSCHENDEN IST, hat sie nichts anderes gelehrt:

SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN …, denn …:

Eigentlich wollen sie nicht das sein, was sie sein sollen, wenn sie das sind, was sie sind.

DIE PERMANENTE LIBERTÄRE REVOLUTION: „FIGHT! FIGHT! FIGHT!“

Parteien sind Gift und haben mit Krokodilen und Kannibalen zweierlei gemeinsam: Sie haben weder Geschmack noch Moral. Daher ist die von jenen herrschenden „Staats“-, „Volks“- und „Einheits“-Parteien medial verbreitete herrschende Einheits(!)-Meinung immer die gefährlich manipulative Meinung der Herrschenden und ihrer Parteien sowie gleichermaßen auch die gefährlich naiv angenommene Meinung ihrer indoktrinierten „Staats“(!)-Bürger, ihrer Beherrschten und ihrer „Sich-Beherrschen-Lassenden in Kant-inkompatibler Unmündigkeit“. Darum ist jeder Tag ohne die WIDERSTANDSBEWEGUNG EINER PERMANENTEN LIBERTÄREN REVOLUTION – will heißen: ohne die PERMANENTE WIDERSTANDSBEWEGUNG EINER REVOLUTION FÜR DIE FREIHEIT – ein vertaner an die kleinbürgerliche Spießer-Reaktion verlorener Tag: PERMANENT VERLOREN!

Also sprach ein bekannter – und erfolgreicher (!) – Revolutionär: „Was tun?“

Also – zur sommerlichen Bilanz mitten in einem weiteren den Strom der Zeit strudelnd hinuntergespülten Menschheits-Menschenlebensjahr: Was bleibt „uns“ (… wobei die umgangssprachliche Verwendung des „Wir“ im Pluralis majestatisstets mit Vorsicht zu genießen ist!) denn dann überhaupt noch „kreativ Libertär-Revolutionäres“ zu tun? Was bleibt da übrig an gangbaren Freiheit und Vernunft vorantreibenden revolutionären Aktivitäten? Was bleibt folglich an Gesellschaftspolitisch-Neuschöpferischem, das ein aufgeklärt gesunder Menschenverstand in einem postdemokratisch ungesunden Zeitalter bewusster (!) Gegenaufklärung trotz alledem noch hervorzubringen vermag?

Warum denn nur – in drei Teufels Namen zum Teufel! – gelingt es uns (Vorsicht: Pluralis majestatis!) denn nicht gemeinsam, uns (sic!) vom Kopf auf die Füße wieder neu aufzustellen, mit erneuertem Elan von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung zu gelangen und endlich unsere (sic!) ureigensten Interessen in unsere (sic!) eigenen (!) Hände zu nehmen – zumal es sich bei jenem „neuen an die Wand zu malenden Angstgegner“ lediglich um den abbruchreifen Wurmfortsatz einer „Mega-Schulden-Koalition“ handelt, die in die „CO2-Fußabdrücke“ ihrer kakistokratischen Vorgängerin getreten ist?

Wiederum gilt aber auch hier: Je größer die Zersplitterung von Opposition und Widerstandsbewegung ist, umso taktisch günstiger erweist sich dies für die Herrschenden der sich im Syphiliten-Sumpf des sodomitischen Gomorrha-Berlin suhlenden „Konkursverwalter-Koalition“: „Divide et impera!“ – „Teile und herrsche!“

„Der Staat – der Sozialstaat – der Fürsorgestaat – der Obrigkeitsstaat – der Überwachungsstaat: Er sieht Dich, wenn Du schläfst. Er weiß, wann Du wach bist. Er weiß, wann Du böse oder brav warst. Also sei, um Himmels Willen, schön brav!“

(Zitat aus dem weltweiten Netz der weltweiten Fangnetze des weltweiten Internetzes)

Brauchen wir (sic!) also einen derartig euphemistisch titulierten „Vater Staat“? Sind wir (sic!) denn so UNMÜNDIG? Warum brauchen wir (sic!) also einen VORMUND, der uns (sic!) REGIERT? Warum müssen wir (sic!) überhaupt entscheiden, WER uns (sic!) „re-GIER-t“? Warum entscheiden wir (sic!) nicht darüber, dass uns (sic!) NIEMAND „re-GIER-t“?

Aber nicht doch: Wer sind eigentlich „WIR“? Wenn also „WIR“ mit Wahlen das Fundament zu UNSERER EIGENEN DEMOKRATIE legen: Wer BEHERRSCHT UNS denn nun außer UNS SELBST als SELBST-BEHERRSCHERN, die wir doch ÜBER UNSERE EIGENE „VOLKSHERRSCHAFT“ ENTSCHEIDEN, die auf Griechisch übersetzt „DEMOKRATIE“ heißt? Wer oder was IST also DEMOKRATIE, wenn nicht WIR SELBST, DAS VOLK SELBST?

Der Staat macht keine Fehler. Er ist der Fehler. Der Sozialstaat macht keine Fehler. Er ist der Fehler. Der Fürsorgestaat ist nicht die Lösung, sondern das Problem, aus dem das Monster des Obrigkeitsstaates kroch. Der Obrigkeitsstaat verkörpert Macht und Herrschaft, steht für Gewalt und das Gewaltmonopol. Die korporative Konzentration der oligarchischen Kartelle schmiedet den totalitären Obrigkeitsstaat. Aus dem stets „fruchtbaren Schoß“ (Bertolt Brecht) des totalitären Obrigkeitsstaates kriecht der Faschismus unterschiedlichster Couleur (von „links“ nach „rechts“ über Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Franco bis zu Mao, Pinochet und Pol Pot) in Reinkultur: „Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: ‚Ich, der Staat, bin das Volk.’“ (Friedrich Nietzsche: „Also sprach Zarathustra – Ein Buch für Alle und Keinen“, 1883-1885, Erster Teil: „Die Reden Zarathustras: Vom neuen Götzen“)

Nein – so darf es doch ad perpetuam infinitum wirklich NICHT weitergehen!

Nein! WIR (sic!), DU und ICH müssen die VERÄNDERUNG selbst sein , die wir uns von dieser Welt wünschen. Ansonsten wird DIESE UNSERE (sic!) GEMEINSAME WELT dem kollekiven UNTERGANG geweiht sein – leider eher früher als verzögert später!

Damit das Endziel der Menschheitsgeschichte aber nicht tatsächlich zum bedrohlich am Horizont aufflackernden Endsieg über die eigenen 8.000.000.000 inneren Schweinehunde verkommen und solchermaßen endgültig (!) in die selbstmörderische Selbstüberwindung zur Endzeit der vollkommenen Selbstzerstörung eines blutig roten Terminator-Weltschicksals degenerieren möge, sollte sich im wahrlich allerletzten Moment vor dem irreversiblen Sprung in den Abgrund doch noch eine zwischenmenschlich gereifte Gesellschaft der Vernunftbegabten die einerseits kollektive wie andererseits auch für jedes vereinzelte (!) Individuum als reichlich schwerwiegend geltende Gewissensoption stellen: FREIHEIT STATT UNTERWERFUNG.

WIR (sic!) WOLLEN DIE MENSCHEN BEFREIEN, INDEM WIR UNS SELBST BEFREIEN. WIR WOLLEN DIE MENSCHEN LEHREN, SICH SELBST ZU BEFREIEN UND FREI ZU WERDEN . WIR WOLLEN UNS SELBST DIE FREIHEIT ERKÄMPFEN UND SCHENKEN : „Freiheit gibt es nicht geschenkt. WIR SELBST müssen etwas für sie tun.“ (Stefan Magnet, Chefredakteur von AUF1)

Also – AN ALLE FREIEN MENSCHEN:

„NIEDER MIT DEM INNEREN SCHWEINEHUND!“

Also: Nutzen WIR (sic!) sie endlich GEMEINSAM , diese vielleicht ALLERLETZTE GEMEINSAME CHANCE zu einer GEMEINSAMEN KATHARTISCHEN UMKEHR!

Also – aus diesem drängenden Beweggrund am gähnend lauernden Abgrund eines ultimativen Schicksals- und Scheideweges unserer (sic!) Gesellschaft(en) und Nation(en) sei hier nun die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines FINALEN FLAMMENDEN APPELLS lanciert: Deutschland braucht eine KATHARSIS – Deutschland braucht eine KATHARTISCHE REGENERATION – Deutschland braucht eine regenerierende REVOLUTION! GANZ EUROPA braucht eine REVOLUTION – eine Revolution der DIREKTEN DEMOKRATIE! FREIHEIT – MACHTBEGRENZUNG – ACHTSAMKEIT: DIE GANZE WELT BRAUCHT EINE REVOLUTION DER MITMENSCHLICHKEIT !

GANZ DEUTSCHLAND braucht eine REVOLUTION, eine tiefgreifende Revolution des irregeleiteten Geistes, eine tiefgreifende Revolution der erkalteten Herzen, eine tiefgreifende Revolution der erkrankten Seelen, eine wahrhaft TIEFGREIFENDE SOZIALE REVOLUTION NEUEN TYPS , eine AUFRECHT WAHRE UND AUTHENTISCH EHRLICHE, „RADIKALE“, ALSO TIEFGREIFEND „AN DIE WURZEL“ JEGLICHEN ÜBELS GEHENDE – PERMANENTE LIBERTÄRE REVOLUTION VON DEUTSCHER SEELE .

Folglich dürfte aus diesen authentisch sozialrevolutionären Überlegungen schlussendlich auch eine neue freiheitlich-säkulare Volksbewegung hervorgehen, deren kulturpolitisch-revolutionäre Avantgarde WIR ALLE (sic!) als libertäre Sammlungsbewegung tatkräftig verkörpern sollten: Also wäre hier tatsächlich eine wahrhaftige Libertäre Union gefordert, deren Zielsetzung a priori eine „an die Wurzel gehende“ (Wurzel, lat.: radix), ergo „radikale“ Diagnose, Behandlung und Behebung der von jenem „kältesten aller kalten Ungeheuer“ (siehe das oben aufgeführte Nietzsche-Zitat!), dem Staat als solchem, selbst verursachten (!) gesellschafts- und wirtschaftspolitischen „Übergriffigkeits-Probleme“ zwingend beinhalten müsste.

Daher dürfte eine hier favorisierte Wortschöpfung auch darauf hinauslaufen, eine derartige gesellschaftlich authentische Gesamtorganisation als „Radikal-Libertäre Union“ zu bezeichnen; als eine „Radikal-Libertäre Union“, die eine an die staatsgesellschaftlichen Wurzeln jeglichen „Politik-verursachten“ Übels gehende libertär-säkulare Volksbewegung und zugleich eine antagonistisch authentische Alternative für Freiheit und Souveränität, Machtbegrenzung und Widerstand neuen Typs, Achtsamkeit und sozialen Frieden, Schwarmintelligenz und direkte Demokratie wahrhaftig zu verkörpern hätte.

Zusätzlich würde eine solche an die staatsgesellschaftlichen Wurzeln jeglichen „Politik-verursachten“ Übels gehende Radikal-Libertäre Union auf der breitenwirksamen Basis eines freiheitlich-säkularen Konsenses in aller Dringlichkeit zum MITMACHEN – MITENTSCHEIDEN – MITGESTALTEN – MITVERWALTEN – MITVERANTWORTEN aufrufen.

Letztendlich würde daher auch die aus dem sozialen Gärungsprozess einer permanenten Revolution für die Freiheitentstehende radikal-libertäre Bauern-Bürger-Basis-Volksbewegung auf der breitenwirksamen Basis eines freiheitlich-säkularen Konsenses dann die hier nachfolgenden sie charakterisierenden Angelpunkte organisch beinhalten; als da wären jene Charakteristika, die ein aktives libertäres Koordinationsforum auszuzeichnen hätte:

— achtsam-autonom, sachlich-authentisch, kosmopolitisch-solidarisch, militant-rebellisch, kämpferisch-subversiv, sozialpatriotisch-identitär, souverän-individualistisch, basisdemokratisch-machtbegrenzend-direkt, freigeistig-sozialrevolutionär, weltfriedensevolutionär-integrierend, ordolibertär-weltbürgerlich, drahtlos-schwarmintelligent-egalitär, linksradikal-rechtspopulistisch, VOLKSQUERFRONT-EXZENTRISCH, WALDGÄNGERAKRATISCH-QUERDENKEND, ANTAGONISTISCH-ALTERNATIV UND FREI.

KEIN STAAT IN UNSERER SAAT! Keinem Staate wollen wir hörig sein, keinen uns bevormundenden Vorschriften werden wir blind folgen. Wir setzen uns für unsere eigenen Belange in Eigenverantwortung ein und vertreten UNSERE EIGENE FREIHEIT. Wir brauchen einen KULTURKAMPF FÜR DIE PERMANENTE FREIHEITS-REVOLUTION DURCH EINE RADIKAL-LIBERTÄRE BAUERN-BÜRGER-BASIS-VOLKSBEWEGUNG AUS DEM VOLK, MIT DEM VOLK UND FÜR DAS VOLK AN DER SEITE DES VOLKES: „Si te llaman anarquista estás en el lado bueno de la historia.“ – „Wenn Sie dich Anarchist(in) nennen, stehst Du auf der richtigen Seite der Geschichte.“

Sich aus dem Volk, mit dem Volk und für das Volk an die Seite des Volkes zu stellen, bedeutet auch, ein Dringlichkeitskonzept mit der Priorisierung von Eckpunkten aufzustellen, als da wären vorerst zehn notwendig gebotene Sofortmaßnahmen im nationalen und globalen Rahmen:

01. Friedensvertrag der Bundesrepublik Deutschland mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges und sofortiger Austritt aus der NATO. Das anzustrebende Friedensziel eines sicheren und freien Deutschland sollte eine der nationalen Selbstverteidigung dienende bewaffnete Neutralität nach Vorbild der Schweiz sein.

02. Souveränitätserklärung einer freiheitlich-säkularen sozialpatriotisch-revolutionären Bundesrepublik Deutschland: Identität, Autarkie und synchron zum sofortigen Austritt aus der NATO sofortiger Austritt aus EU, Euro-Zone mit ultimativ verfügter Schließung der EZB (= Europäische Zentralbank), WHO, WEF (= Weltwirtschaftsforum) sowie „zielsetzungsähnlich“ vergleichbarer proto-imperialistischer Globalisten-Organisationen der Weltherrschaft. „Mit Krankheit, Krieg und Klima geht es den Globalisten prima“: Juristische Haftbarmachung der für das Elend der Welt und unser Land Hauptverantwortlichen in Pharmaindustrie, Rüstungsindustrie und Asylindustrie, welche in dialektischem „Reihum-Abgreifen“ enorme Profite auf Kosten der blutenden Völker generieren.

03. Entfernung sämtlicher fremdagitatorischer sogenannter „Nicht-ReGIERungs-Organisationen“ – NGOs (= „Non Governmental Organizations“) aus dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Ausweisung und Remigration der zu diesen NGOs gehörenden professionell umvolkenden Asylindustrie, die einen zunehmend skrupellosen quasi mörderischen („Volksselbstmord“ ist auch Völkermord!)Volksaustausch durch Umvolkung in Tateinheit mit einer immer unerträglicheren Entfremdung durch Überfremdung vehement propagiert und vorantreibt.

04. Einsetzung einer Verfassungsgebenden Versammlung als grundgesetzgebendes Basisinstrument: Die neue freiheitlich-säkulare sozialpatriotisch-revolutionäre Verfassung des antihierarchisch diagonal strukturierten Minimalstaates Bundesrepublik Deutschland schließt jegliche empirisch beweisbaren Unterdrückungs- und Zwangsmaßnahmen von vorneherein und unter der Prämisse der Gleichen Freiheit aller Mitmenschen innerhalb einer Gesellschaft von Einzigen unter Einzigen auf der gewaltlosen direkt-demokratischen Basis freiwilliger gegenseitiger Hilfe objektiv – bzw. „intersubjektiv“ (!) – kategorisch aus (Die für eine AUTHENTISCHE RECONQUISTA-WENDE in Frage kommenden konservativ-revolutionären sozialpatriotisch-freiheitlichen Volksparteien werden hinsichtlich der maximal libertären Aspekte eines „minarchistischen Nicht-Zwanges“ innerhalb ihrer Visionen einer zukünftigen FREIEN GESELLSCHAFT unter dieser Prämisse eines tatsächlich „antilibertiziden“ Wahrheitsgehaltes in deren Parteiprogrammen konsequent wertend zu überprüfen sein!): keine Wehrpflicht = keine Kriegsdienstpflicht, keine (Kriegs-)Ersatzdienstpflicht, keine Impfpflicht, keine Schulpflicht, keine Kindergartenpflicht (geplante „Kita-Pflicht“!), keine Wahlpflicht, kein Freiwilligenzwang, keine als „Pflichten“ getarnten Zwänge jeglicher Art, kein Erpressungszwang zu einem „Lastenausgleichsgesetz“ durch einen ideologisch herbeifantasierten „Generationenvertrag“, keine „Neid- und Erziehungssteuern“, keine Klimawahngesetze in Form von ökosozialistischen Luftsteuern wie die sogenannte „CO2-Bepreisung“ und/oder eine „Heizungshammer-Thermostatediktatur“ und/oder jedwede die Volkswirtschaft total schädigenden „Erneuerbare-Energien-Gesetzen“, keine neofeudalistische „Grundsteuer“, Deregulierung des „gemästet verfetteten Beute- und Obrigkeitsstaates“ mittels Entflechtung und Schließung aller einem freiheitlichen Minimalstaat – also einer „libertären Minarchie“ (!) – „überflüssig“ erscheinenden Ministerien einschließlich der ersatzlosen Streichung des rein repräsentativen „Grüßaugust-Amtes“ des Bundespräsidenten – des „Ersatzkaisers“ (!) – mit weiterer konsequent dynamischer Reduktion des noch vorhandenen „Staatsapparates“ auf ein „libertär verträgliches Minimum“ (per „Kettensägen-Prinzip“ à la Milei!), Einrichtung eines diese „betreute Staatsabwrackung“ kontrollierenden „Rest-ReGIERungs-Effizienz-Ministeriums“: „ReReGierEM“ bzw. eines dermaßen „Kettensägen-euphorisch“ titulierten „Amtes für unabhängige Evaluation der Regierungsaufgaben“: „¡AFUERA!“ (analog zu jenem bereits legendären anfangs von Elon Musk geleiteten US-amerikanischen „Department Of Government Efficiency“: „DOGE“!), totale Entbürokratisierung, Auflösung des unter dem euphemistischen Namen „Verfassungsschutz“ notorisch bekannten deutschen Inlandsgeheimdienstes sowie allgemeine Entflechtung aller den „Tiefen Staat“ – „Deep State“ – wesentlich ausmachenden Geheimdienste, „radikal-libertäre“ Aufhebung des Notenbankmonopols mit der Freigabe von Konkurrenzwährungen in einem „freien Währungswettbewerb“, daraus folgend „Finanzautarkie durch monetäre Autonomie“ mit auf längerfristige Sicht der definitiven Schließung der Zentralbank, von dieser wiederum marktwirtschaftlich unabhängige Geschäftsbanken mit stabiler 100-Prozent-Einlagegarantie für den entsprechend deponierten Gegenwert gegen einen eventuellen „Bank Run“, 100-prozentige Goldbindung in Edelmetall-Gegenwerten, keine „Fiat-Geldschöpfung aus dem Nichts“, freier Tauschhandel sowie Eins-Zu-Eins-Haftung für die Wertanlagen, Schuldverschreibungen und „Bankengeschäfte auf Gegenseitigkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit“ wie zu den mittelalterlichen Zeiten des Geld- und Goldhandels der „Kreuzritter“; unter den voranstehend vorgegebenen Prämissen schon gar keine Auswanderungssteuer, das heißt: keine „Kapitalfluchtsteuer“ in der perfiden Tarnung als „Wegzugssteuer“ (= BRD-Bestrafung für eine neue Art von „DDR-Republikflucht“ mittels einer durchgängig seit den 1930er Jahren gültigen, hier nur notdürftig camouflierten „Nazi-Reichsfluchtsteuer“!), Abschaffung des staatlich sanktionierten Raubrittertums durch Abschaffung aller Finanzämter – Abschaffung der Steuerpflicht: Steuern sind „scheingerechte“ Umverteilung von unten nach oben. STEUERN SIND CUM-EX-GESCHÄFTE. STEUERN SIND RAUB!

05. Einsetzung der Verfassungsgebenden Versammlung (siehe Punkt 04!) als grundgesetzgebendes Basisinstrument auch zwecks Volksdelegation zur Volksabstimmung über die Errichtung einer direkten Demokratie.

06. Volksdelegation in antihierarchisch diagonal strukturierte – „minarchistische“ (= Minimalstaat!) – lokale, regionale und nationale Räte des nun organisch wachsenden zwischenmenschlich-„analogen“ Netzwerkes.

07. Deregulierung – bzw. „Vetternwirtschafts-Entflechtung“ (!) – der durch massiven parteipolitischen Nepotismus völlig aus dem Ruder gelaufenen und zur „Staatsbeute“ degenerierten Gewaltenteilung: Beendigung von Korruption und entsprechender Verfilzung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Im gleichen Maßstab gilt dies auch für die sogenannte Vierte Gewalt: Die „bis zur Lügenkenntlichkeit entstellten“ Massenmedien müssen wieder „vom Relotius-Kopf auf die Füße der Vernunft“ gestellt werden; keine Zensur und obrigkeitsstaatliche Behinderung der alternativen Medien – weder „analog“ im realen Leben noch virtuell im Internet.

08. „Entgoebbelsschnauzisierung“ und radikale Entflechtung der vermeintlich „öffentliches Recht“ ausübenden Medien: Abschaffung der GEZ-Zuhältergebühr des sofort aufzulösenden Zwangsfernsehfunks im besonderen und der geistig-ideologisch verseuchten Rundfunkanstalten im allgemeinen; keine Zensur und obrigkeitsstaatliche Behinderung der alternativen Medien – weder „analog“ im realen Leben noch virtuell im Internet (siehe Punkt 07!).

09. Aufarbeitung des unter dem Aspekt einer gesellschaftlichen Bedrohung der Volksgesundheit begangenen „Corona-Unrechts“ aufgrund einer weltweit proklamierten mutmaßlichen „Pandemie“ mittels einer konsequenten juristischen Bewältigung und Entschädigung der durch die daraus erfolgten staatlich angeordneten Willkürmaßnahmen Geschädigten im allgemeinen und Impfopfer im besonderen sowie im gleichen Maßstab kompromisslose Entschädigung für entgangene Lebensfreude während jener berüchtigten „Vier bleiernen Jahre“ (2020-2023), sozusagen jener Jahre eines „Corona-Weltkrieges ’20-’23“, also jener Jahre der abscheulichen angeblich „virenbasierten Corona-Hygiene-Diktatur“; aus diesem gravierenden Beweggrund auch sofortiger Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der WHO (siehe Punkt 02!).

10. RÜCKBESINNUNG NACH VORNE auf die noch spezifisch zu diskutierenden Kernwerte einer LEITKULTUR der – tatsächlich „wertegeleiteten“ (!) – PERMANENTEN LIBERTÄREN REVOLUTION: RÜCKBAU NACH VORNE zu einer ganzheitlich umwertenden Neubesinnung und Neubewertung durch die „UMWERTUNG ALLER WERTE“.

Dieser monumentale KULTURKAMPF EINER – TATSÄCHLICH „WERTEGELEITETEN“ (!) – PERMANENTEN LIBERTÄREN REVOLUTION wird nur mit einer „sozialpatriotisch-konservativen Bewegungspartei Neuen Typs“, einer außerparlamentarischen BAUERN-BÜRGER-VOLKSBEWEGUNG, einer „permanenten Revolution“ auf der Straße als „permanentes Korrektiv“ administrativer Auswüchse jener empirisch erwiesenen „permanent korrumpierbaren“ höheren R eGIER(!)ungsebenen , bewerkstelligt werden können.

Lediglich im Rahmen der konstruktiv-kreativen Koalitions-Zusammenarbeit zwischen einer derartigen „konservativ-revolutionären sozialpatriotisch-freiheitlichen Bewegungspartei Neuen Typs“ auf der Straße, im Parlament daselbst sowie innerhalb einer aufrichtig handelnden unbestechlichen (!) und fleißig tätigen „minarchistisch-volksnahen Administration“ wird das deutsche Volk noch eine Zukunft haben und diese SOUVERÄN gestalten – als SOUVERÄN seiner selbst: „Uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun!“ (Zitat aus der „Internationale“)

„Si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia.“

„Wenn sie Dich einen Faschisten nennen, stehst Du auf der richtigen Seite der Geschichte.“

(Isabel Díaz Ayuso, spanische Politikerin, „Partido Popular“: „PP“)

Facit I: „SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN: WIR TRAGEN EINE NEUE WELT IN UNSEREN HERZEN; UND DIESE WELT WÄCHST IN DIESEM AUGENBLICK.“

„Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones; y ese mundo está creciendo en este instante.“

(Buenaventura Durruti, spanischer Anarchist und militanter Revolutionär, „Bürgerkriegslegende“)

Facit II: „SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN“: AN ALLE FREIEN MENSCHEN!

DIE FREIHEIT BRICHT SICH BAHN. DIE FREIHEIT SCHREITET UNS (sic!) VORAN. WIR (sic!) SCHREITEN IHR VORAN: WIR (sic!) SIND DIE FREIHEITS-AVANTGARDE .

Wir sind die FREIHEITS-AVANTGARDE EINER JUNGEN NATION. Wir sind die FREIHEITS-AVANTGARDE EINER DYNAMISCHEN NATION. Wir sind die FREIHEITS-AVANTGARDE EINER JUNG-DYNAMISCHEN NATION.

Wir sind die FREIHEITS-AVANTGARDE EINER JUNG-DYNAMISCHEN WELT VON MORGEN. Wir sind die AVANTGARDE EINER JUNG-DYNAMISCHEN FREIEN WELT VON MORGEN. Wir sind SCHON H EUTE (!) die AVANTGARDE EINER JUNG-DYNAMISCHEN FREIEN WELT VON MORGEN .

DER STAAT IST DAS PROBLEM. DAS DEN STAAT KAPERNDE KARTELL AUS KARTELLPARTEIEN IST DAS PROBLEM. DARUM IST EINE RADIKAL-LIBERTÄRE BEWEGUNG AUF DER BASIS DIREKTER DEMOKRATIE DIE SOZIALREVOLUTIONÄRE LÖSUNG DER VERSCHIEDENARTIGSTEN PROBLEME. DESHALB WÄHLEN WIR DEN FREIHEITLICHEN KULTURKAMPF .

DER KAMPFESMUT ZUR WAHRHEIT WIRD UNS FREI MACHEN. DER KAMPF UM DIE WAHRHEIT SELBST WIRD UNS FREI MACHEN. Wir brauchen einen NEUEN FREIEN GEIST. Wir brauchen einen KÄMPERISCHEN FREIEN GEIST. Wir brauchen einen KÄMPFERISCHEN FREIEN HEILIGEN GEIST (sic!). Wir brauchen die WELTERKENNTNIS AUFGEKLÄRTER VERNUNFT DURCH HEILIGE FREIGEISTER (sic!). Wir brauchen das MENSCHHEITS-HEILIGTUM DER VERNUNFT (sic!) DURCH DIE ILLUMINIERTE AUSGIESSUNG (sic!) DES PERMANENTEN PFINGST-MYSTERIUMS (sic!).

Wir brauchen die REINKARNATION IN SEELENVERWANDTSCHAFT mit einem „interdisziplinären“ Genius wie FILIPPO TOMMASO MARINETTI, dem legendären kulturkämpferisch-dynamischen „totalrevolutionär“ universalistischen SPIRITUS RECTOR des FUTURISMUS. Wir brauchen einen kulturkämpferisch-dynamischen „proto-futuristisch“ universalistischen Revolutionär und SPIRITUS RECTOR auch für unser Land.

Trotzdem dürfte aber auch jegliche philosophisch verstandene FREIHEIT ALS SOLCHE mit jener fast zwanghaft notorisch betriebenen, „postdemokratisch-postmodernen“ (!) DIGITALISIERUNG ganz und gar nicht miteinander vereinbar sein: Denn die „digitale Welt“ von heute, in der WIR (sic!) IN VIRTUELLER ERZWINGUNGSHAFT ZWANGHAFT LEBEN, U M ZU ÜBERLEBEN (!) , ist nichts als eine GIGANTISCHE NEBELKERZE und stellt somit ein EINZIGES ABLENKUNGSMANÖVER VON DER WAHREN FREIHEIT DES INDIVIDUUMS („Von der Freiheit eines Christenmenschen“, Martin Luther) dar.

Notabene: Wir brauchen einen NEUEN LUDWIG ERHARD. Wir brauchen ein NEUES WIRTSCHAFTSWUNDER. Wir brauchen „WOHLSTAND FÜR ALLE“ (analog zu Ludwig Erhards gleichnamigem Sachbuchklassiker von 1957).

Notabene: Wir brauchen einen DEUTSCHEN JAVIER MILEI („Wenn das Drucken von Geld die Armut beenden könnte, würde das Drucken von Diplomen die DUMMHEIT beenden“, Javier Milei, libertärer Präsident von Argentinien).

Wir brauchen eine GANZHEITLICH UMWERTENDE RÜCKBESINNUNG ZU EINER NEUBEWERTUNG DURCH DIE „UMWERTUNG ALLER WERTE“. Wir brauchen eine GANZHEITLICH UMWERTENDE KULTURELLE LIBERTÄRE REVOLUTION ZU EINER NEUBEWERTUNG DURCH DIE „UMWERTUNG ALLER WERTE“. Wir brauchen eine GANZHEITLICH UMWERTENDE PERMANENTE LIBERTÄRE REVOLUTION ZU EINER NEUBEWERTUNG DURCH DIE „UMWERTUNG ALLER WERTE“ – AUS DEM VOLK, MIT DEM VOLK UND FÜR DAS VOLK AN DER SEITE DES VOLKES: „WIR SIND DER SOUVERÄN. WIR SIND FREI. WIR SIND DAS VOLK!“

Facit III: „SIE KLAGEN AN OHNE ZU SEIN: KEINE KRIEGE MEHR! NIE WIEDER KRIEG IST JETZT! SAGT NEIN!“

„En él que sabe la grandeza de nuestro mañana, no cabe el pesimismo.“

„Wer die Größe unseres Morgens kennt, den befällt kein Pessimismus.“

(Plakat der libertär-revolutionären C.N.T.-F.A.I. aus dem Spanischen Bürgerkrieg 1936-39)

JEDER MENSCH AUF DIESEM UNSEREM ERDBALL HAT NUR EIN LEBEN: „DU SOLLST NICHT TÖTEN!“

DARUM: „NIE WIEDER KRIEG! NIE WIEDER IST JETZT! SAGT NEIN!“

„Sagt NEIN!“ – Es ist Zeit für den GENERALSTREIK.

„Sagt NEIN!“ – Wo sind die GEWERKSCHAFTEN?

„Sagt NEIN!“ – Wo ist die BAUERN-BÜRGER-BASIS-VOLKSBEWEGUNG?

„Sagt NEIN!“ – Wo ist die REVOLUTIONÄRE WENDE?

„Sagt NEIN!“ – Wo ist die FRIEDENSBEWEGUNG?

Die größte und mörderischste UMWELTVERSCHMUTZUNG ist der KRIEG. „Klimaneutralität“ gibt es nicht auf dem Friedhof. „Klimaneutralität“ gibt es NUR IM FRIEDEN.

Darum: „Sagt NEIN!“ – Auf die Straße!

Darum: „Sagt NEIN!“ – Auf die Montags-Dienstags-Mittwochs-Donnerstags-Freitags-Samstags-Sonntags-Demonstrationen!

Darum: „Sagt NEIN!“ – Auf zur PERMANENTEN OPPOSITION!

Darum: „Sagt NEIN!“ – Auf zum REVOLUTIONÄREN WIDERSTAND!

Darum: „Sagt NEIN!“ – AUF DIE BARRIKADEN!

Darum: „Sagt NEIN!“

Darum: „NEIN! NEIN!! NEIN!!!“

JEDER MENSCH AUF DIESEM UNSEREM ERDBALL HAT NUR EIN LEBEN: „WER DIE GRÖSSE UNSERES MORGENS KENNT, DEN BEFÄLLT KEIN PESSIMISMUS.“

Darum: „Sagt NEIN!“

Darum: „Sagt NEIN ZUM KRIEG!“

Darum: „NEIN ZUM KRIEG! NIE WIEDER KRIEG! NIE WIEDER IST JETZT!“

AN WEGSCHEIDEN BIETET DAS LEBEN VIELE ALTERNATIVEN, DIE POLITIK WENIGE ALTERNATIVEN, DIE FREIHEIT NUR EINE ALTERNATIVE: UND DIESE IST DIE ZEITENWENDE DER RECONQUISTA .

¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!

Klaus-Peter Schneegass zum Pfingstfest 2025