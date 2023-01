Will sich die WHO über Menschenrechte hinwegsetzen?

Wien – Die WHO arbeitet seit einiger Zeit an weitreichenden Änderungen ihrer Internationalen Gesundheitsregulierungen. Die Änderungsvorschläge sind hier öffentlich einsehbar und geben Anlass zu schweren Bedenken:

Die Menschenrechte und Grundfreiheiten der Menschen sollen in Zukunft nicht mehr in den Handlungsprinzipien der WHO verankert sein

Die WHO möchte in Zukunft ihre Kompetenzen deutlich ausweiten und mehr Macht über ihre Mitgliedsstaaten verankern. Willkür ließe sich damit nicht mehr verhindern, auch abseits von Gesundheitsfragen.

Besonders bedenklich sind diese Pläne, da die WHO zunehmend von finanziellen Spenden abhängt und dadurch in Interessenskonflikt geraten ist.

Die Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich hat einen offenen Brief verfasst, in dem sie die problematischsten Passagen in den Änderungsvorschlägen aufgreift und erläutert, warum diese nicht mehr der Gesundheit der Menschen dienen, sondern genau das Gegenteil erreichen.



Der offene Brief steht hier zum Download bereit: