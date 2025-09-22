„Impf-Märchen zerlegt“: Weikl rechnet mit STIKO-Kurs ab

In drei frisch veröffentlichten Videos nimmt Dr. Ronny Weikl, Gynäkologe und stellv. MWGFD-Vorsitzender, das Dogma der „Schutzimpfungen“ auseinander – von STIKO-Empfehlungen in Schwangerschaft und früher Kindheit über Lobbyeinflüsse der Pharmariesen bis hin zu einer groß angelegten Auswertung mit fast 19.000 Kindern. Mehr dazu in der MWGFD-Ankündigung, laut MWGFD.

Weikl legt dar, warum der jährliche Ausbau des STIKO-Impfplans für Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder für ihn nicht tragfähig ist und weshalb er in diesen sensiblen Phasen vom Impfen abrät. Auch das Masernschutzgesetz mit seiner faktischen Pflicht für Kita-, Schul- und Medizin-Personal kommt auf den Prüfstand – inklusive der Folgen für Grundrechte.

Teil 2 geht der Frage nach, wie die stets wachsenden Empfehlungen entstehen – Stichwort: Lobbyarbeit, Milliardenprofite, politischer Druck. Weikl skizziert, wie Bürger sich gegen eine Impfpflicht und übergriffige Strukturen wehren können – untermauert durch Literaturempfehlungen und praktische Ansätze.

Der dritte Teil zündet den Datenturbo: vorgestellt wird eine „bahnbrechende“ Analyse mit knapp 19.000 Studienteilnehmern zu gesundheitlichen Unterschieden zwischen geimpften und ungeimpften Kindern – mit Sprengkraft für die laufende Debatte. Ergänzend verweist Weikl auf frühere Untersuchungen mit ähnlicher Stoßrichtung und rückt die unterschätzte Stärke des körpereigenen Regulations- und Immunsystems ins Zentrum. Eltern bekommen klare Leitplanken, was Kinder wirklich brauchen – ohne Pharmasprech.

Weikl praktiziert seit über 35 Jahren, davon mehr als 30 Jahre als Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit naturheilkundlichem Schwerpunkt. Seine Erfahrungen – gerade seit der Corona-Zeit – hätten seine Skepsis gegenüber den Versprechen der Konzerne bestätigt.

Hier finden Sie die Videos: