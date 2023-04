Hilfe bei Spikes, Turbokrebs, Shedding

Was bewirkt die Homöopathie bei der Behandlung von Covid 19 Long Covid und Post VAC-Syndrome?

Warum sind die Krebsdiagnosen nach den Impfungen gestiegen?

Was kann man tun, um das geschädigte Immunsystem wieder aufzubauen und damit auch das Krebsgeschehen unter Kontrolle zu halten.

Was wissen wir über Shedding?

Dr. Jens Wurster ist homöopathischer Arzt in eigener Praxis im Minusio (Ortsteil von Locarno, Schweiz), arbeitete mehr als 20 Jahre in einer homöopathischen Krebsklinik im Tessin | dr-wurster.com

