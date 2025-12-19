Illustration

Gesundheitspolitischer Wahnsinn: Hebammen werden verheizt

|

Gesundheitsreporter

|

Der neue Hebammenhilfevertrag ist seit dem 1. November 2025 in Kraft – und die Folgen sind bereits spürbar. Freiberufliche Dienst- und Beleghebammen werfen reihenweise hin. Was politisch als „Verbesserung“ verkauft wurde, entpuppt sich in der Praxis als massiver Einschnitt in Einkommen, Arbeitsbedingungen und Versorgungssicherheit. Quelle: openPetition.de.

Konkret bedeutet der neue Vertrag für viele Hebammen Einkommensverluste von bis zu 30 Prozent. Statt des geplanten Stundenlohns werden nur noch 80 Prozent gezahlt. Wer im Klinikalltag – wie üblich – mehr als eine Gebärende gleichzeitig betreut, erhält für die zweite oder dritte Frau lediglich 30 Prozent des bereits gekürzten Lohns. Nacht- und Wochenendzuschläge werden abgesenkt, Bereitschaftszeiten bleiben weiterhin unbezahlt. Verantwortung hoch, Vergütung runter – ein Modell mit Ansage zum Scheitern.

Besonders betroffen ist das sogenannte Dienstbelegsystem, das rund ein Viertel aller Geburten in Deutschland abdeckt. Gerade dieses System steht für bessere Betreuungsschlüssel, Kontinuität und persönliche Begleitung. Genau das, was Politik und Ministerien seit Jahren in Sonntagsreden fordern, wird nun finanziell demontiert. Wer zwei Frauen gleichzeitig betreut, wird bestraft. Wer Zeit braucht, verliert Geld. Wer bleibt, zahlt drauf.

Die Folgen treffen nicht nur Hebammen, sondern vor allem werdende Eltern. Weniger Hebammen bedeuten weniger Wahlfreiheit, mehr Stress, schlechtere Betreuung und höhere Risiken bei der Geburt. Der ohnehin dramatische Hebammenmangel verschärft sich weiter – besonders in ländlichen Regionen. Während Aktionspläne zur „Gesundheit rund um die Geburt“ verkündet werden, sorgt der neue Vertrag für das genaue Gegenteil.

Selbst innerhalb der Hebammenschaft ist der Streit groß. Während einige außerklinisch tätige oder in der Nachsorge arbeitende Hebammen von höheren Pauschalen profitieren, geraten Dienst- und Beleghebammen massiv unter Druck. Der Vertrag spaltet einen Berufsstand, der ohnehin am Limit arbeitet. Gewinner und Verlierer werden bewusst in Kauf genommen.

Dass die Politik diese Entwicklung zulässt, ist ein gesundheitspolitischer Offenbarungseid. Geburtshilfe ist kein Sparprojekt und keine Rechenübung. Sie ist ein zentraler Bestandteil der medizinischen Grundversorgung – und entscheidet über den Start ins Leben.

Noch gibt es Widerstand. Eine Petition fordert die Rücknahme oder grundlegende Überarbeitung des Hebammenhilfevertrags und richtet sich an den GKV-Spitzenverband sowie das Bundesgesundheitsministerium. Hunderttausende haben bereits unterschrieben.

Wer will, dass Geburtshilfe in Deutschland sicher, persönlich und menschenwürdig bleibt, sollte jetzt handeln.

👉 Unterzeichnen Sie die Petition gegen den neuen Hebammenhilfevertrag:
https://www.openpetition.de/!neinzumhebammenhilfevertrag

Avatar-Foto

Gesundheitsreporter

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

Werbeanzeigen

Meistgelesen

Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler
Ukrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kannUkrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kann

Beiträge per Email abonnieren

Folgen auf

Kommentare

2 Antworten zu „Gesundheitspolitischer Wahnsinn: Hebammen werden verheizt“

  1. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Haben wir was anderes erwartet,dass ist hier die Frage ? Das ganze Tamm,Tamm mit Nachtschicht Zuschlägen und so weiter ist längst bekannt,wer das selbst erlebt hat, natürlich.Hauptsache Steuergelder in die Großzügig, verfressenen Schlunde.👈 Applaus, Applaus,die verfressenen bitten zu Tisch….

    Antworten
  2. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Na immerhin,mir ist da so einiges bekannt.Unterwegs für Babys mit dem heute,alten Opel P4, so manch erstaunlich und immerhin…. Geschichten,die das Leben schrieb…. Guten Appetit und still ruht der Geist 🤨 ähm der See…es Weihnachtet sehr…☝️

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weihnachtsaktion!

Helfen Sie uns, weiter unabhängig zu berichten. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt unterstützen