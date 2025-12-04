Dystopie in Weiß: Die WHO und ihr Traum von der weltweiten Gesundheitsdiktatur

|

Gesundheitsreporter

|

,

Die WHO hat ihren nächsten großen Schritt in Richtung globaler Gesundheitssteuerung vorgestellt – verpackt als „strategischer Plan“ zur Bewältigung von Coronavirus-Bedrohungen. Hinter dem wohlklingenden Titel steckt jedoch das altbekannte Programm: mehr Kontrolle, mehr Überwachung, mehr Eingriffe in nationale Gesundheitssysteme. Offiziell geht es um COVID-19, MERS und mögliche neue „Pandemieviren“, doch tatsächlich soll jede Atemwegserkrankung zum Türöffner für eine dauerhafte WHO-Intervention werden.

Während die Welt längst gelernt hat, mit dem angeblichen SARS-CoV-2 zu leben, hält die WHO am Panik-Narrativ fest. Obwohl die eigene Statistik eine drastisch gesunkene Gefährdungslage zeigt, betont sie erneut angebliche Risiken wie Long COVID und „unsichere Virusentwicklungen“. Ein perfektes Argument, um weiterhin Massentests, Monitoring-Projekte und Abhängigkeit von supranationalen Vorgaben zu rechtfertigen.

Mit dem neuen Fünfjahresplan will die WHO die Pandemiearchitektur dauerhaft in den Staaten verankern. „Integration“ nennt sie das – gemeint ist die politische Gleichschaltung nationaler Gesundheitsstrategien. Selbst die Ausweitung des Überwachungsnetzwerks „CoViNet“ auf inzwischen 45 Labore wirkt wie ein weiteres Element eines globalen Frühwarn- und Kontrollsystems, das nicht nur Krankheiten beobachtet, sondern die Macht der WHO weiter festschreibt.

Während Bürger weltweit nach Freiheit, Aufarbeitung und Normalität verlangen, plant die WHO die nächste Stufe eines medizinischen Dauerausnahmezustands. Die Pandemie ist vorbei – der Gesundheitsbürokratismus nicht. Und genau das scheint das eigentliche Ziel zu sein.

Avatar-Foto

Gesundheitsreporter

, , ,

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Werbeanzeigen

Meistgelesen

­Pokrowsk: Ein strategischer Knoten und ein Lehrstück militärischer Fehlentscheidungen­Pokrowsk: Ein strategischer Knoten und ein Lehrstück militärischer Fehlentscheidungen
Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: