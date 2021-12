Berufsverbot: Mutige Zahnärztin schließt Praxis wegen Corona-Testpflicht

Im Strafverfahren ohne Aktenzeichen wegen Berufsverbots (Strafanzeige v. 06.12.2021) teilt Zahnärztin Dr. Esther Lingen mit:

Die Existenzgrundlage für meine Zahnarztpraxis ist zerstört. Die Justiz hat trotz mehrfacher Schreiben die dringend notwendige Hilfeleistung gegen das Berufsverbot unterlassen. Damit bin ich nun in die Arbeitslosigkeit gezwungen worden und muss meine Zulassung als Zahnärztin zurückgeben. Es ist eine Lüge, positive PCR-Tests mit Infektionen gleichzusetzen. Es ist eine Lüge, Impfungen mit Immunisierungen gleichzusetzen. Immer mehr Menschen bewerten die sog. Corona-Maßnahmen als schwerste Straftaten.



Die verbotenen Impf-Inhaltsstoffe ALC-0315 und ALC-0159 erzwingen unbedingt dringend Strafverfahren.

Auf ihrer Praxisseite hatte die mutige Zahnärztin folgende Nachricht veröffentlicht:

Seit dem 24.11.2021 besteht in Deutschland eine Testpflicht. Der Zuttrit zu meiner Zahnarztpraxis ist mir ohne vorliegenden aktuellen Test nicht erlaubt. Ein fehlender Test kann hohe Strafen zur Folge haben.

Ich beteilige mich in gar keiner Weise an dieser Politik. In meiner Praxis gibt es keine Testpflicht, kein 3G oder sonst eine Diskriminierung. Daher bleibt meine Praxis, solange diese politischen Vorgaben bestehen, geschlossen.