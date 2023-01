Australiens Gesundheitsinstitutionen und die Einführung des Covid-Impfstoffs wurden vom US-Militär kontrolliert

expose-news: Es ist anzunehmen, dass kaum ein Australier weiß, dass sein Gesundheitssystem faktisch vom US-Verteidigungsministerium übernommen worden ist. Doch genau das scheint während der Covid-Krise geschehen zu sein.

Eine Gruppe von australischen Wissenschaftlern, Ärzten und medizinischen Akademikern unter der Leitung des Pharmakologen Phillip Altman behauptet, dass das US-Verteidigungsministerium “eine dominierende Rolle bei der Reaktion auf das SARS CoV2-Virus und bei der anschließenden Entwicklung, Herstellung und Verteilung der Covid 19-Impfstoffe spielte.”

In einem Projekt mit dem Namen “Operation Warp Speed” stellte das Verteidigungsministerium die Impfstoffe her, verwaltete den Vertrieb, besaß die Fläschchen und konzipierte die klinischen Versuche. Die pharmazeutischen Unternehmen waren im Grunde nur eine Schaufensterdekoration. Sie wurden mit Milliardenbeträgen dafür bezahlt, “groß angelegte Produktionsdemonstrationen” durchzuführen, die wenig aussagekräftig waren – Pfizer verteidigte sich sogar in einem Rechtsstreit mit der Begründung, das Verteidigungsministerium habe gewusst, dass diese Demonstrationen gefälscht waren, und es habe daher kein Fehlverhalten gegeben. Die Pharmaunternehmen verfügten nicht über die Kapazitäten, um die Impfstoffe selbst herzustellen.

Es sollte der Eindruck erweckt werden, dass die normalen Regulierungsverfahren eingehalten wurden, während sie in Wirklichkeit völlig umgangen wurden. Die australischen Regierungen und Aufsichtsbehörden beteiligten sich an der Täuschung, indem sie den Bürgern wiederholt versicherten, dass es eine solide Aufsicht gebe, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten – auch wenn es offensichtlich war, dass die mittelfristige Sicherheit in einem so kurzen Zeitraum unmöglich zu beurteilen war und die Notwendigkeit wiederholter Auffrischungsimpfungen zeigte, dass die Injektionen nicht über einen längeren Zeitraum wirksam waren.

Altman und seine Co-Autoren sagen, dass die Beteiligung des US-Militärs seit Anfang 2020 vor der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen gehalten wurde; der australischen Bevölkerung wurde sie jedenfalls nie erklärt. “Das US-Verteidigungsministerium sah eindeutig eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, und alle Entscheidungen unterlagen von diesem Zeitpunkt an bis zum heutigen Tag ihrer vollen Kontrolle”, schreiben sie. “Viele negative Folgen waren das Ergebnis dieser geheimen militärischen Reaktion auf eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit”.

In diesem Zusammenhang wird behauptet, das Verteidigungsministerium habe gewusst, dass das Labor in Wuhan das SARS-CoV-2-Virus während eines Versuchs zur Entwicklung eines aerosolierten Fledermausimpfstoffs entwickelt hatte. Das Projekt war ironischerweise dazu gedacht, natürlich auftretende SARS-Pandemien zu verhindern. Ein Unternehmen namens EcoHealth Alliance versuchte zunächst, vom Verteidigungsministerium Mittel für das Projekt zu erhalten, was jedoch mit der Begründung abgelehnt wurde, dass es zu nahe an illegaler “gain-of-function”-Forschung liege. Das Geld kam schließlich vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (“NIAID”), das von Anthony Fauci geleitet wird.

Project Veritas hat aufgedeckt, dass Major Joseph Murphy, ein Offizier des Marine Corps, der für die Defence Advanced Research Projects Agency (“DARPA”) arbeitet, im August 2021 in einem Memorandum schrieb, dass die Vorlage der EcoHealth Alliance darauf hindeutet, dass SARS-CoV-2 aller Wahrscheinlichkeit nach ein “absichtlich virulentes, humanisiertes, rekombinantes SarsCov ist, das in einen … Fledermausimpfstoff umgewandelt werden sollte.”

Es ist nun möglich, einen vorläufigen Zeitplan für eine Reihe von medizinischen Täuschungen aufzustellen, die der australischen Gesellschaft – und einem Großteil der westlichen Welt – schweren Schaden zugefügt haben. Es gab vier Phasen. Die erste war die Vertuschung der Tatsache, dass die Forschung in Wuhan von den Vereinigten Staaten aus finanziert wurde. Fauci schrieb zunächst im New England Journal of Medicine, dass SARS-CoV-2 wahrscheinlich nicht schlimmer sei als eine schlimme saisonale Grippe, aber hinter den Kulissen gerieten er und andere in Panik, dass ihre Beteiligung aufgedeckt werden würde. Fauci und seine Kollegen starteten einen weltweiten Angriff auf jeden, der behauptete, das Virus könne aus einem Labor stammen. Wissenschaftler, die sich mit der Theorie des Laborlecks befassten, wurden nicht nur als Verschwörungstheoretiker verteufelt, sondern auch – auch in den Mainstream-Medien Australiens – des antichinesischen Rassismus beschuldigt. Diese Unterdrückung war äußerst wirksam.

Phase zwei war die Operation Warp Speed, der heimliche Einsatz des Militärs durch die Trump-Administration. Wie der Name schon andeutet, war die Zeitspanne verdächtig kurz, zum Teil weil die zweifelhafte oder nicht vorhandene Sicherheitsprüfung gleichzeitig mit der Herstellung stattfand – was eine echte Sicherheitsprüfung unmöglich machte. Altman schreibt: “Es gibt jetzt Hinweise darauf, dass das SARS-CoV-2-Virus von den USA Anfang 2020 als nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft wurde. Die Beweise zeigen, dass der Chief Operating Officer für das Warp-Speed-Impfstoffprogramm das US-Verteidigungsministerium ist.”

Die dritte Phase war eine Propagandakampagne, die die ganze Welt betraf, die größte, die jemals durchgeführt wurde. An ihr war eine erstaunliche Anzahl von Akteuren beteiligt: die angeschlagene Big-Pharma-Industrie, die jetzt ihre Zukunft auf die mRNA-Technologie setzt, insbesondere auf die Einnahmen aus Patenten; die Weltgesundheitsorganisation, der Trump mit dem Austritt gedroht hatte; große Unternehmen, die die medizinische Tyrannei begeistert durchsetzten; Gesundheitsbürokraten, die den Begriff “öffentlicher Dienst” zum Gespött gemacht haben; Universitäten (viele australische Universitäten lassen Ungeimpfte noch immer nicht auf den Campus); das Weltwirtschaftsforum und eine Vielzahl schlechter Akteure, die die Situation ausnutzen, um den so genannten Großen Reset, eine globale Technokratie, einzuleiten.

Auch ein Großteil der Exekutive der US-Regierung scheint daran beteiligt gewesen zu sein. Das Gesundheitsministerium hatte mehr als 1 Milliarde Dollar zur Verfügung, um eine aggressive Covid-Politik voranzutreiben, darunter auch Impfstoffvorgaben. Es wurde aufgedeckt, dass das FBI und andere Organisationen der US-Geheimdienste an der Zensur von Personen beteiligt waren, die die Covid-Darstellung in den sozialen Medien in Frage stellten. In Australien bezahlten die Regierungen der Bundesstaaten und des Bundes massive Werbekampagnen, die zur Haupteinnahmequelle der Medien wurden.

Die Hauptakteure waren jedoch hochrangige US-Gesundheitsbürokraten, die Angst schüren wollten – eine Taktik, die in Australien nachgeahmt wurde – teils aus kommerziellen Gründen, teils um den damaligen US-Präsidenten Donald Trump loszuwerden. Paul Alexander, ein kanadischer Gesundheitsforscher und Trump-Berater, hat in seinem Buch “Presidential Takedown” als Augenzeuge berichtet, wie die CDC, die NIH und die WHO Trump unterwandert haben. Deborah Birx, Trumps Coronavirus-Koordinatorin im Weißen Haus, gab in ihrem eigenen Buch zu, dass sie sich auf Tricks und Taschenspielertricks einließ, um eine Politik des “Aufspürens, Verfolgens und Isolierens” durchzusetzen, um Abriegelungen, Maskierungen und Impfvorschriften durchzusetzen, die Trump ablehnte.

Es war Parteipolitik, die die öffentliche Gesundheitspolitik verzerrte und auch das australische Gesundheitssystem korrumpierte. Als Trump zum Beispiel vorschlug, dass Hydroxychloroquin eine wirksame Behandlung sein könnte (wie in den EcoHealth-Dokumenten angegeben), wurde er heftig verspottet. Australien folgte dem amerikanischen Beispiel und verbot die Verwendung des Medikaments Anfang 2020.

Die lächerlichste Täuschung war die Zählung positiver Testergebnisse als “Fälle”. Die meisten Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, hatten keine Symptome – in Australien waren es in den Jahren 2020 und 2021 im Durchschnitt etwa 80 %. Das bedeutete entweder, dass der Test fehlerhaft war oder dass das Immunsystem wirksam reagiert hatte. Dennoch wurde unterstellt, dass diese gesunden Menschen krank waren und eine Gefahr für andere darstellten. Der Kardiologe Dr. Peter McCullough sagte, Birx habe die Berichte überarbeitet, um das falsche Narrativ der asymptomatischen Ausbreitung zu schüren. “Es klingt, als ob sie wirklich glaubte, dass dies die erste Krankheit in der Geschichte der Medizin war, die sich zwischen zwei völlig gesunden Personen ausbreitete.“

Australien hat sich sklavisch an denselben Unsinn gehalten, einschließlich extrem aggressiver Tests und Verfolgung. Bis vor kurzem wurde jeder, der positiv getestet wurde, unabhängig von seinen Symptomen zur Isolierung gezwungen. Ebenso war das Land besessen von der täglichen Zählung der “Fälle” und führte schließlich einige der aggressivsten Abriegelungen und Impfvorschriften der Welt ein.

Die vierte Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist die Vertuschung möglicher Nebenwirkungen der Impfstoffe. In Australien ist die Sterblichkeitsrate in diesem Jahr um erschreckende 13 % gestiegen, aber die Behörden verschweigen geschickt die Möglichkeit, dass Impfschäden mitverantwortlich sein könnten. Selbst australische Versicherungsmathematiker sagen, dass sie die Impfstoffe ausschließen können, während sie im gleichen Atemzug zugeben, dass sie nicht wissen, warum die Todesrate steigt.

Die Strategie besteht darin, die Meldung von Impfschäden zu erschweren oder gar nicht erst zu versuchen, zwischen Impfstoffnebenwirkungen und langwierigen Impfungen zu unterscheiden. Wenn Murphy recht hat, wären sie ohnehin schwer zu unterscheiden. Er sagte, die Impfstoffe “funktionieren schlecht, weil sie synthetische Replikationen des bereits synthetischen … Spike-Proteins sind”, und fügte hinzu, dass “viele Ärzte beobachtet haben, dass die Symptome der Impfstoffreaktionen die Symptome der Krankheit widerspiegeln, was mit der ähnlichen synthetischen Natur und Funktion der jeweiligen Spike-Proteine übereinstimmt.”

Nachdem unser Gesundheitssystem, einschließlich unserer Ärzte, effektiv vom US-Militär und der amerikanischen Parteipolitik kontrolliert wurde, ist es schwer zu erkennen, wie Australiens medizinische Souveränität wiederhergestellt werden kann. Die Spur der Unehrlichkeit hat den australischen Institutionen schweren Schaden zugefügt und die Wahrheitsliebe zerstört, auf die sich eine gesunde Medizin stützt.Altmann schreibt: “Die Lektion, die wir hier lernen müssen, ist, dass die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und anderen therapeutischen Produkten für den allgemeinen zivilen Gebrauch nie wieder unter militärischem Kommando und Kontrolle stehen darf.” Der erste Schritt dazu ist, dass sich die Australier bewusst werden, dass dies geschehen ist.

