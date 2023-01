Oskars Kleid, sexuelle Identität und wie wir mehr Kinder kriegen

Endlich startet auch „Familie & Gedöns“, der #Podcast zur Lage der Familie, ins Jahr 2023! In der ersten Folge ist auch gleich ein Gast dabei: Mit Lukas Steinwandter, Chefredakteur des Online-Magazins „Corrigenda“, diskutieren wir über den neuen Kinofilm „Oskars Kleid“ und eine geplante #Grundgesetz|änderung mit fatalen Folgen. Außerdem gehen wir der drängenden Frage nach, was getan werden muss, damit mehr Familien gegründet und mehr #Kinder in die Welt gesetzt werden. Viel Freude beim Zuhören! Und bitte vergesst nicht: Abonnieren, teilen und verbreiten!