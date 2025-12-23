Totale Dekadenz: Wenn Kinobesucher über das „Post Avatar Depression Syndrome“ jammern

|

Gesundheitsreporter

|

,

Am 17. Dezember ist der dritte Teil von Avatar angelaufen. In den USA blieb das Interesse leicht hinter den Erwartungen zurück, in Deutschland brach der Start alle Rekorde und kaum war der Abspann vorbei, folgte bereits das nächste mediale Drama. Zahlreiche Kinobesucher berichten seitdem von einem angeblichen Post Avatar Depression Syndrome (PADS). Gemeint ist ein Gefühl von Leere, Niedergeschlagenheit und Sinnverlust, weil das reale Leben angeblich nicht so farbenfroh, harmonisch und aufregend sei wie die digitale Fantasiewelt auf der Leinwand.

Was früher schlicht als Realitätsflucht gegolten hätte, wird heute pathologisiert und emotional aufgeladen. Erwachsene Menschen klagen öffentlich darüber, dass sie nach drei Stunden CGI-Spektakel feststellen mussten, dass sie weder blau sind noch auf fliegenden Kreaturen durch einen außerirdischen Dschungel gleiten können – und erklären diesen Frust kurzerhand zur Depression.

Die Ursache liegt offen zutage: Eine Gesellschaft, die sich selbst nicht mehr erträgt. Statt reale Herausforderungen anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen oder Sinn im eigenen Leben zu suchen, flüchtet man sich lieber in perfekt animierte Ersatzwelten. Wenn der Kinosaal zur Wunschrealität wird, ist der Absturz beim Hinausgehen programmiert.

Besonders grotesk ist die Reaktion der Medien. Anstatt das Phänomen nüchtern einzuordnen, wird es mit Expertenrunden, psychologischen Deutungen und Betroffenheitsrhetorik aufgeblasen. Der Eindruck entsteht, als müsse man das Publikum inzwischen vor den Nebenwirkungen eines Kinofilms schützen.

Das Post Avatar Depression Syndrome wirkt dabei weniger wie ein ernstzunehmendes Krankheitsbild, sondern vielmehr wie ein Symptom unserer spätdekadenten Wohlstandsgesellschaft. Alles wird überhöht, dramatisiert und therapeutisiert – selbst Unterhaltung.

Am Ende stellt sich jedoch eine unbequeme Frage: Ist der plötzliche Hype um PADS wirklich ein gesellschaftliches Phänomen – oder handelt es sich womöglich um eine geschickt platzierte PR-Erzählung, die den Mythos rund um Avatar weiter befeuern soll? Aufmerksamkeit erzeugt Aufmerksamkeit – und kaum etwas verkauft sich besser als ein Film, der angeblich Gefühle auslöst, die man nicht mehr loswird.

Totale Dekadenz – oder cleveres Marketing?

Avatar-Foto

Gesundheitsreporter

,

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

Werbeanzeigen

Meistgelesen

Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler
Ukrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kannUkrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kann

Beiträge per Email abonnieren

Folgen auf

Kommentare

Eine Antwort zu „Totale Dekadenz: Wenn Kinobesucher über das „Post Avatar Depression Syndrome“ jammern“

  1. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Fluch der Karibik war eindeutig besser 🤷 Den Rest erspar ich mir…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weihnachtsaktion!

Helfen Sie uns, weiter unabhängig zu berichten. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt unterstützen