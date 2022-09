Ein Lehrer verwandelt sich in eine „groteske Sexpuppe“, ein anderer wandert in den Knast: Auch in der 22. Folge von „Familie & Gedöns“, dem Podcast zur Lage der Familie, kommen wir um den #Transgender-Hype nicht herum. Wir sprechen außerdem über ein neues Geschlecht und die Forderung eines #SPD-Kreisverbandes, das #Selbstbestimmungsgesetz sogar noch zu verschärfen. Aber zum Glück haben wir auch positive Nachrichten dabei.