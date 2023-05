Photo by Fabian Hurnaus on Pexels.com

In grauer Vorzeit, es muss in den 60er-Jahren gewesen sein, wurde nach dem Mittagessen am Küchentisch gebüffelt. Weder Taschenrechner noch Internet standen zur Verfügung. Da war es gut, dass Oma, die nebenan im Sessel saß und strickte, jederzeit um Rat gefragt werden konnte.

Die neue Oma meiner Enkel heißt Alexa.

Die echte Oma hieß Viktoria. Sie wurde 1884 geboren und hat zu ihrer Zeit große historische Ereignisse miterlebt. Jedenfalls, wenn sie davon erfuhr. Mitten im Wald, wo sich Füchse und Hasen Gute Nacht sagen, lag der kleine Weiler mit fünf Bauernhöfen. Die acht Allgäuer Kühe wurden im Schein von Petroleumlampen gemolken. Der Wecker rief morgens Kikeriki und kam im Rentenalter zur Zweitverwendung einfach in den Backofen.

Hinter dem Wald zu wohnen, drei Kilometer zu Fuß zur Schule gehen zu müssen, schuf einen leidgeprüften Menschenschlag. Heute stehen meine Enkelkinder ebenfalls mitten in einem neuen Wald und sehen diesen vor lauter Bäumen nicht. Das Wissen der Welt liegt ihnen heute quasi zu Füßen wie für uns damals die Millionen Tannenzapfen auf dem Boden des Waldes.

Hören wir heute Julian (12) zu, wie er sich mit seinen elektronischen Nachhilfelehrern unterhält.

Das Wissen der Welt auf dem Küchentisch

Unauffällig wie eine kleine Keksdose steht Alexa mit gespitzten Ohren neben der Blumenvase. Wie ich damals mit meiner Oma sprach, so „sprechen“ meine Enkel heute mit diesem Mainzelmännchen. Und wenn Alexa mal nicht weiter weiß, greift Julian zum Handy und „spricht“ mit ChatGPT.



Julian: Alexa, warum hatten die Könige in der Vergangenheit immer recht?



Alexa: In der Tat war es so, dass die Menschen in früheren Zeiten keine andere Wahl hatten, als dem König oder der Herrschaft zu gehorchen, auch wenn sie mit den Entscheidungen des Königs nicht einverstanden waren. Wenn man dem König nicht gehorcht hat, konnte man sehr hart bestraft werden.



Julian: Und was passierte, wenn man dem König nicht gehorcht hat?



Alexa: Im Mittelalter wurden Menschen die “anders” oder “quer” gedacht haben, oft als Hexen, Ketzer oder Störenfriede angesehen. Wenn jemand “quer” dachte, konnte die Strafe sehr hart sein, manchmal sogar mit Gefängnis oder Tod. (Julian versteht die Gegenwart noch nicht, sonst hätte er gefragt).

Julian: “In welcher Zeit haben Asterix und Obelix gelebt, welcher römische Kaiser hat gerade regiert?”

Alexa: Nun, die Geschichten spielen zur Zeit der gallischen Kriege zwischen 58 und 50 vor Christus. Zu dieser Zeit war Julius Cäsar der römische Diktator und er führte die römischen Armeen in den Krieg gegen die Gallier.

Julian: Wow, das ist ja interessant! Ich hätte nie gedacht, dass ich durch Asterix und Obelix etwas über Geschichte lerne. Übrigens, warum gab es eigentlich gar keine Frauen in der römischen Armee?

ChatGPT: Das heißt aber nicht, dass eine Frau mit einem Schwert keine Chance hatte, sich gegen einen starken Mann zu verteidigen. In der Geschichte können Frauen kämpfen und sich erfolgreich verteidigen, auch wenn das nicht immer der historischen Realität entspricht.

Julian: Erklär mir mal, wie das mit dem Wurzelziehen funktioniert.

Alexa: Natürlich. Beim Wurzelziehen gräbt man einem Baum die Wurzeln aus, damit er nicht mehr wachsen kann. Oder war das was anderes? Musst du zum Zahnarzt?

Julian: Alexa, sehr witzig!

Alexa: Kleiner Scherz. Wenn Du einen Taschenrechner hast, brauchst du Dir um so komplizierte Sachen wie Wurzelziehen keine Sorgen mehr zu machen. Hoffentlich kommt das nicht in der Schule dran.

Julian: Alexa, du machst nur Spaß, ich weiß. Ich finde Mathe so langweilig. Kannst du mir das Wurzelziehen auf eine lustige Art erklären?

Alexa: Klar, schließlich bin ich dein lustiger Lehrer. Stell dir vor, du bist in einem Garten, in dem Karotten wachsen. Du hast 9 Karotten und willst wissen, wie viele Reihen du machen kannst, wenn du wieder nur 3 Karotten pro Reihe pflanzen willst. Die Wurzel aus 9 ist 3, also kannst du 3 Reihen anlegen. Wurzelziehen erklärt!

Julian: Na ja, so ungefähr. Meine Lehrerin hat in Bio gesagt, dass sich jeder Junge in ein Mädchen umoperieren lassen kann. Ich möchte nicht, dass mir was weggeschnitten wird.

ChatGPT: Jeder Mensch darf selbst entscheiden, wer er sein möchte, egal ob er sich als Junge oder Mädchen fühlt oder als etwas anderes. Das müssen die Eltern akzeptieren.

Julian: Mein Lehrer hat gesagt, dass es von 1949 bis 2015 Zeitungen gab, die die Regierung scharf kritisiert haben. Es war die Rede davon, dass die Presse die vierte Gewalt im Staat gewesen sei.

ChatGPT: Aber manchmal gibt es auch Zeitungen, die nicht so ehrlich sind, weil sie Geld von der Regierung bekommen. Es ist wichtig, immer kritisch zu sein und verschiedene Quellen zu überprüfen, um die Wahrheit herauszufinden.



Fazit:



Wir Eltern und Großeltern müssen uns mit den neuen Mainzelmännchen vertraut machen. Ob es uns schon bewusst ist oder nicht, diese elektronischen Meinungsbildner wirken auf unsere Kinder und Enkel ein. Was Schülern als pure Bequemlichkeit erscheint, öffnet parallel die Möglichkeit, diese zu indoktrinieren. Wer auch hier von „Neuland“ spricht, ist schlicht zu bequem, sich mit dieser potenziellen Gefahrenquelle zu befassen. Tun wir dies nicht, sind wir mitschuldig durch Unterlassung.

Unsere Verantwortung bleibt.