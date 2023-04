Warum die nigerianische Wirtschaft sofortige Reformen benötigt

Vor gar nicht allzu langer Zeit gewann Bola Ahmed Tinubu die nigerianischen Präsidentschaftswahlen. Im Mai dieses Jahres wird er das Präsidentschaftsamt Nigerias übernehmen, wird aber gleich von Anfang an sich mit den schwierigen Herausforderung auseinander setzen müssen, damit die geschwächte nationale Wirtschaft durch die notwendige Umsetzung vieler entscheidender Veränderungen wiederbelebt wird.



Das BIP-Wachstum

Die neuesten Daten des National Bureau of Statistics zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Nigerias zeigen einen dramatischen Rückgang der jährlichen BIP-Wachstumsrate auf 3,10 % im Jahr 2022, verglichen mit 3,40 % im Jahr 2021. Im 4. Quartal 2022 wuchs die Wirtschaft jedoch um 3,52 % gegenüber 2,25 % im Vorquartal, sicher auch pandemiebedingt.

Wirtschaftssektorden, die nicht mit Erdöl verbunden sind, waren für den größten Teil des Wachstums verantwortlich. Genauer gesagt 95,66 %, während Nigerias gigantische Ölindustrie lediglich 4,34 % beisteuerte. Dieser Umstand ist mehr als verwunderlich, denn die tägliche Ölproduktion stieg im vierten Quartal auf 1,34 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber den 1,20 Millionen Barrel im Vorquartal. Es liegt jedoch immer noch unter den 1,50 Millionen Barrel pro Tag, die im gleichen Quartal 2021 verzeichnet wurden.

Der Dienstleistungssektor war einer der Hauptgründe für das Wachstum des BIPs und trug im 4. Quartal des Jahres in Summe mit 56,27 % zum BIP bei.

Darüber hinaus spielte auch der Informations- und Kommunikationssektor eine bedeutende Rolle. Diese beiden zusammen erwirtschafteten im 4. Quartal ein Wachstum von 16,22 %, verglichen mit jenen 15,35 % im dritten und den 15,21 % im vierten Quartal 2021.

Ein weiterer Sektor, der zum BIP-Wachstum beiträgt, ist der Handel. Es schlug sich mit 13,20 % im BIP im vierten Quartal nieder, verglichen mit den 12,45 % im dritten Quartal. Obwohl sich die oben genannten Industriezweige positiv auf das BIP ausgewirkt haben, gibt es immer noch einige Sektoren, bei denen der Trend nach unten zeigt.

Der Beitrag der Landwirtschaft lag im vierten Quartal bei 24,90 %, und erwies sich etwas niedriger als im Quartal zuvor, als dieser knapp über 27% rangierte. Katastrophale Regenfälle und die nachfolgenden Überschwemmungen haben im ganzen Land zu einem Rückgang in der landwirtschaftlichen Produktion geführt, sodass dieser Wirtschaftszweig um knapp 1% im Vergleich zum Vorjahr zurückging

Der Beitrag des verarbeitenden Gewerbes zum realen BIP im Jahr 2022 betrug lediglich 8,40 %, was wiederum einen Rückgang um 15% im Vergleich zum Vorjahr ausmachte. Der neue Präsident wird sich also darauf konzentrieren müssen, die Arbeitsproduktivität durch eine gesteigerte Schulbildung zu erhöhen, um das BIP des Landes nachhaltig zu verbessern.



Sozioökonomische Fragen

Frau Zainab Ahmed, die Ministerin für Finanzen, Haushalt und nationale Planung, macht sich hauptsächlich um die Fähigkeit der Regierung Sorgen, wichtige soziale, aber auch ökonomische Programme zu finanzieren, da die Nigerianer zumeist die Steuervorschriften des Landes nicht einhalten. In der Vergangenheit zahlten die Bürgerinnen und Bürger Nigerias regelmäßig Steuern, aber dieser Umstand änderte sich, seitdem sich Nigerias Wirtschaft auf dem Erdölboom stützt. Aber, dies mag eventuell auch ziemlich überraschend sein, könnte auch die Glücksspielindustrie Nigerias eine gute Einnahmequelle für das Land darstellen, da dieser Markt im Vergleich zu anderen (west)afrikanischen Ländern relativ weit fortgeschritten ist.

Im Allgemeinen besteuern Regierungen die Glücksspielindustrie, um Mehreinnahmen zu erzielen. Dies gilt selbstverständlich auch für Nigeria. Da die Welt des Online-Glücksspiels in Nigeria (sowie in der überwiegenden Mehrheit der afrikanischen Länder) jedoch weitgehend unreguliert ist, verpasst Nigeria eine bedeutende und vielversprechende Einnahmequelle, ganz zu schweigen davon, dass nigerianische Bürger, die online spielen, in erster Linie spieltechnisch ungeschützt bleiben, denn es fehlt im Land an der notwendigen rechtlichen Regulierung dieses Industriezweiges.

Da beispielsweise ein Bonus ohne Einzahlung, aber auch andere verlockende Angebote, den Aufstieg des Online-Glücksspiels jedes Jahr mehr und mehr ermöglichen und immer mehr Spieler davon angezogen werden, wird es im Sinne des problematischen Glücksspiels entscheidend sein, die Vakanz einer fehlenden Gesetzgebung in diesem Sektor anzugehen – dies zum Wohl der Spieler aber auch für das ganze Land.

Und obwohl die Steuereinnahmen von rund 6 Billionen Naira im Jahr 2021 auf 10 Billionen Naira im Jahr 2022 erheblich gestiegen sind, sieht sich die Regierung Nigerias aber dennoch mit immer weiter steigenden Ausgaben konfrontiert, die pro Jahr das Einnahmenwachstum um fast das Doppelte übersteigen.



Verbesserung der Infrastruktur

Die Energieübertragung und damit die Energiebereitstellung sind eines der größten Problem für die nigerianische Bevölkerung. Trotz der Verwirklichung von fast 13 GW an Netzstromerzeugungskapazität erreichen schlussendlich durchschnittlich nur 3,4 GW die Kunden.

Laut Prof. Kingsley Moghalu muss die nächste Regierung die allgemeinen Einnahmen steigern und gegen die Verschwendung und Korruption in der Regierungsführung auftreten. Dies kann durch die Einstellung kompetenter Fachleute geschehen, die das Ruder innerhalb der Verwaltung und der Wirtschaft herumreißen. Darüber hinaus muss der neue Präsident die direkte Verantwortung und die generelle Führung des Energiesektors übernehmen und Schlüsselakteure beauftragen, die Infrastruktur für die Energieübertragung zu verbessern.

Der CEO von Proton Energy, Herr Oti Ikomi, betont die Notwendigkeit einer einzigen Person, die rechenschaftspflichtig sein muss und ausschließlich die Anweisungen des Präsidenten entgegennimmt, aber auch die Verantwortung übernehmen muss, und nicht nur eine Titularposition innehat. Diese Person muss technische und administrative Aufgaben übernehmen, aber auch im Controlling das Sagen haben. Regelmäßige Rechenschaftsberichte müssen ebenfalls an die Staatsführung geliefert werden.

Oti Ikomi führt in diesem Zusammenhang vor allem das Beispiel Ägypten an, wo der Präsident wöchentliche Treffen abhält, um sich über die Fortschritte des Ausbaus und der Erneuerung der technischen Infrastruktur auf Laufenden zu halten. Er fügte hinzu, dass der riesige, globale Energiekonzern Siemens Energy bereit sei, mit Nigeria zusammenzuarbeiten, jedoch müsse das Westafrikanische Land auch bereit sein, die Abläufe und Umsetzungsszenarien zu beschleunigen.



Die Staatsverschuldung

Dr. Baba Musa, der Generaldirektor des Westafrikanischen Instituts für Finanz- und Wirtschaftsmanagement, hält die hohe Verschuldung Nigerias für die größte Herausforderung des Landes. Er betont die Notwendigkeit, vor allem im Bereich der Kraftstoffsubventionen regulierend einzugreifen und das Mehr an Einnahmen auch noch um weitere innovative Ideen, aber auch durch die Streichung von diversen Steuererleichterungen zu steigern.

Dr. Musa betont, wie wichtig es ist, nur für wesentliche Dinge Gelder auszugeben, bis sich die Haushalseinnahmen verbessert haben. Er fordert eine Koordinierung der Steuer- und Währungsbehörden und schlägt vor, die Qualität der vielfältigen Steuerausgaben einzeln zu bewerten.

Im Gegensatz dazu stellt Frau Zainab Ahmed fest, dass das Hauptproblem der nigerianischen Wirtschaft eher die mangelnde Fähigkeit ist, ausreichende Einnahmen zu generieren, als die aktuelle Schuldensituation. Daher müssen die inländischen Einnahmen erhöht werden, um die Abhängigkeit von internationaler Kreditaufnahme zu verringern.

Alles in allem muss der neue nigerianische Präsident Bola Ahmed Tinubu die verschiedenen wirtschaftlichen Herausforderungen schnellstens angehen, und zwar indem er entscheidende Reformen umsetzt, die eine nachhaltige Erholung des Landes gewährleisten.

Der Präsident muss aber auch der Haushaltsführung jenen Vorrang einräumen, um einen einheitlichen und stabilen marktbasierten Wechselkurs zu garantieren und dafür sorgen, dass den Treibstoffsubventionen ein Ende gesetzt werden. Diese umfangreichen Maßnahmen werden notwendig sein, um das Land zu währungstechnisch zu stabilisieren und zu neuem wirtschaftlichem Wohlstand zu führen.

Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken

spenden

RSS-feed