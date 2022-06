Untergang des Mittelstands

Mittelständische Unternehmer verfolgen zur Zeit im Wesentlichen drei entgegengesetzte Strategien, um der kommenden Krise zu entgehen. Die einen verbünden sich mit der Politik in der Hoffnung, vom Umverteilungswettbewerb zu profitieren, die anderen verlagern ihre Produktion und wieder andere gehen in eine Abwarte-Haltung getragen von der Hoffnung auf Besserung. Letztendlich sind jedoch die Rahmenbedingungen in Zentraleuropa eher kontraproduktiv und die Suche nach alternativen Standorten sinnvoll.

