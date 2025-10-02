Pleite-Tsunami in der Schweiz – Baubranche und Gastronomie besonders hart getroffen

Die Schweiz erlebt eine massive Konkurswelle: Von Januar bis September 2025 stieg die Zahl der Firmenpleiten um satte 19,5 Prozent. Besonders betroffen sind Baugewerbe, Gastronomie und Detailhandel. Allein im Bau wurden 1192 Konkurse eröffnet, in der Gastronomie 872 und im Detailhandel 606. Ein Grund: Seit Jahresbeginn können auch Steuerschulden per Konkursverfahren eingetrieben werden – ein Gesetzeskniff, der nun massenhaft Unternehmen in die Insolvenz treibt, wie Blick berichtet .

Während auf der einen Seite Betriebe reihenweise zusammenbrechen, boomt auf der anderen Seite die Gründung neuer Firmen – ganze 40.867 Neuzugänge zählt das Handelsregister in den ersten drei Quartalen. Besonders beliebt: Detailhandel, Unternehmensberatung und Immobilien. Ein absurdes Bild: Alte Firmen verschwinden durch Konkurs, während neue wie am Fließband aus dem Boden gestampft werden. Die Schweiz taumelt zwischen Pleite und Neuanfang – mit ungewissem Ausgang.