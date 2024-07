Pleite ohne Ende

in

Es hört nicht auf und man wundert sich, dass es überhaupt noch geöffnete Geschäfte und Betriebe gibt.

Die Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland stieg im Juni 2024 um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 25,9 % im Mai 2024. Von Juni 2023 bis Mai 2024 gab es durchgängig zweistellige Zuwachsraten. Anträge fließen erst nach der ersten Gerichtsentscheidung in die Statistik ein, der tatsächliche Insolvenzantrag erfolgt oft drei Monate früher. Im April 2024 meldeten die Amtsgerichte 1 906 Unternehmensinsolvenzen, 33,5 % mehr als im April 2023, mit Forderungen von 11,4 Milliarden Euro gegenüber 1,3 Milliarden Euro im April 2023. Bezogen auf 10 000 Unternehmen gab es im April 2024 insgesamt 5,5 Insolvenzen, am meisten im Bereich Verkehr und Lagerei (10,1). Zudem gab es 6 277 Verbraucherinsolvenzen, ein Anstieg von 27,9 % gegenüber April 2023.