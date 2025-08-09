Gold-Schock voraus? – Insider warnen vor geplanter „Neubewertung“ und globalem Finanz-Crash

Wie Mike Adams auf Natural News schreibt, steht die Welt möglicherweise kurz vor einer gigantischen Gold-Neubewertung – orchestriert durch Zentralbanken und globale Eliten. Offiziell verkauft man das Ganze als „strategische Finanz-Neuausrichtung“. In Wahrheit dürfte es sich jedoch um nichts anderes als ein weiteres Ablenkungsmanöver handeln, um das kollabierende Fiat-System künstlich zu stützen.

Laut Bericht plant die globale Finanzarchitektur eine Neubewertung des Goldpreises auf bis zu $10.000 pro Unze – nicht etwa, um dem Edelmetall seinen realen Wert zuzugestehen, sondern um einen kontrollierten Währungsreset einzuleiten. Parallel dazu sollen Schulden entwertet und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) eingeführt werden. Wer jetzt noch glaubt, es ginge bei all dem um das Wohl der Bürger, lebt vermutlich auch noch in der Mär vom Weihnachtsmann.

Während Notenbanken weltweit Gold aufkaufen wie nie zuvor, wird der breiten Masse weiterhin geraten, auf dem Papiergeld zu sitzen. Kritische Fragen, wie etwa: Wer profitiert wirklich von einer Gold-Neubewertung? – werden von Politik und Mainstream konsequent ausgeklammert. Stattdessen wird die nächste Blase aufgeblasen, diesmal jedoch mit „glänzender“ Tarnung.