Fort Knox – Gold oder nur ein glänzender Bluff?

Hat Amerika überhaupt noch echtes Gold in Fort Knox? – Diese Frage stellt Inside Paradeplatz in einem brisanten Beitrag und stößt damit in ein Wespennest aus Misstrauen und Spekulationen. Jahrzehntelang war das legendäre Lager in Kentucky Symbol für unerschütterliche Finanzmacht – doch seit den 1950ern hat dort kaum jemand Unabhängiges hineingesehen.

Offiziell lagern dort über 4.500 Tonnen Goldbarren, doch Kritiker vermuten schon lange, dass vieles davon längst verpfändet, verkauft oder schlicht nicht mehr vorhanden ist. Statt Transparenz herrscht strikte Geheimhaltung – Besucher und unabhängige Prüfer? Fehlanzeige. Die letzten „Kontrollen“ fanden unter strengster Aufsicht des Finanzministeriums statt – eine Inszenierung, sagen Skeptiker, um den Schein zu wahren.

Die Frage nach dem wahren Bestand wird brisanter, je mehr das Vertrauen in den US-Dollar wankt. Sollte Fort Knox leer oder teilgeleert sein, wäre das ein finanzieller und politischer Sprengsatz von globalem Ausmaß – mit unkalkulierbaren Folgen für Märkte und Währungen weltweit.