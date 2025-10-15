WHO will unser Essen kontrollieren: EAT-Lancet 2.0 legt globale Ernährungsdiktatur offen!

Mit der Veröffentlichung der neuen EAT-Lancet-2.0-Kommission und den Worten von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zeigt sich: Die weltweite Kontrolle über unser Essen soll Realität werden. Hinter den harmlos klingenden Begriffen „gerechte Ernährungssysteme“ und „planetarische Gesundheit“ steckt ein radikaler Umbauplan der Lebensmittelproduktion – gelenkt von denselben Akteuren, die schon während der Pandemie globale Richtlinien diktierten, wie uncut-news.ch berichtet.

Tedros spricht von einer „Transformation der Ernährungssysteme“. Doch das klingt nur nach Fortschritt – in Wahrheit geht es um Kontrolle. Die WHO will gemeinsam mit der EAT-Lancet-Kommission und ihren mächtigen Partnern – darunter die Stiftungen von Bill Gates, Rockefeller und Bloomberg – festlegen, was gesunde Ernährung ist, welche Produkte erlaubt oder verboten werden und welche Hersteller profitieren dürfen. Eine globale Definition von „ultra-verarbeiteten Lebensmitteln“ schafft die Grundlage für Steuern, Warnetiketten und Verbote.

Fleisch, Milch, Eier und Fisch sollen laut Plan drastisch reduziert werden. Stattdessen kommen Laborfleisch, Insekten und künstliche Proteine auf den Tisch. Staaten sollen ihre Gesetze und Subventionen an die Vorgaben dieser Kommissionen anpassen – alles unter dem Schlagwort „gesund, sicher, nachhaltig“.

Parallel dazu bereitet die WHO politische Werkzeuge vor: Richtlinien für „zulässigen“ Fleischkonsum, Verbote für unerwünschte Produkte und eine enge Verknüpfung mit Klima-, Handels- und Agrarpolitik. Wer sich anpasst, darf mitspielen – wer nicht, verliert Markt- und Förderzugang.

Hinter dieser „Ernährungswende“ stehen öffentlich-private Allianzen aus Konzernen, Stiftungen und internationalen Organisationen. Sie nennen es Partnerschaft – tatsächlich entsteht eine globale Verwaltungsschicht, die Standards vorgibt, ohne demokratische Kontrolle.

Das Ergebnis: Der Mensch wird zum Teil des Ernährungssystems – überwacht über CO₂-Bilanzen, smarte IDs und digitale Rückverfolgbarkeit.

Gesundheit wird zur Frage politischer Konformität.

Die WHO nennt es Unterstützung. In Wahrheit ist es ein stiller Putsch über den Teller.