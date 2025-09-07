Tagesschau-Skandal: Baumann rechnet mit den GEZ-Manipulateuren ab

Dr. Bernd Baumann (AfD) hat in einem aktuellen Video die Vorwürfe des ARD-Insiders Alexander Teske aufgegriffen – und das Ausmaß der Manipulation bei der Tagesschau schonungslos offengelegt. Teske, selbst über zwei Jahrzehnte in der ARD tätig und sechs Jahre Redakteur bei der Tagesschau, dokumentiert in seinem Buch interne Abläufe, politische Schlagseite und gezielte Desinformation. Baumann fasst die Enthüllungen zusammen und zeigt, wie die angeblich neutrale Hauptnachrichtensendung systematisch gegen die AfD arbeitet und Nachrichten nach ideologischer Linie filtert.

Die Vorwürfe sind gewaltig: Von Redakteuren, die selbst in der Antifa marschieren, bis hin zu einer kleinen Clique von „Chefs vom Dienst“, die nach Belieben entscheidet, was gesendet wird und was unter den Tisch fällt. Baumann beschreibt, wie Teske aufdeckt, dass islamistische Anschläge und Verbrechen von Migranten klein geschwiegen oder gar ganz ignoriert werden, während schon kleinste Vorfälle mit vermeintlich „rechten Tätern“ wochenlang durch die Tagesschau gejagt werden.

Millionen Zuschauer werden laut Baumann so in eine politisch gewünschte Trugwelt gelockt – auf Kosten der Gebührenzahler, die den milliardenschweren Apparat mitfinanzieren müssen. Seine Abrechnung macht deutlich: Es geht nicht um Journalismus, sondern um gelenkte Meinungsmache, die tief in die politische Willensbildung eingreift.