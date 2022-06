Stellen Sie Ihren Fernseher aus!

Weitersagen

Ausschnitt aus dem Film „Network“ von 1976 – er ist heute vermutlich aktueller als damals!

Abschrift / Untertitel:

„Edward George Ruddy ist tot! Dieser Mr. Ruddy war der Vorstandschef bei Union Broadcasting Systems. Er starb heute Morgen um 11 Uhr an Herzversagen. Und wehe, denn das ist schlimm für uns. Also… Ein kleiner, reicher Mann mit weißem Haar ist tot.

Was hat das mit dem Preis für Reis zu tun? Warum ist das schlimm für uns? Weil Sie und 62 Millionen andere Amerikaner mir gerade zuhören. Weil weniger als 3% von Ihnen Bücher lesen. Weil weniger als 15% von Ihnen Zeitung lesen. Weil lhre einzige Wahrheit aus dieser Röhre kommt. Es gibt momentan eine ganze Generation, die nie etwas anderes gewusst, sie etwas anderes erfahren haben. Diese Röhre ist das Evangelium! Die ultimative Offenbarung! Diese Röhre kann Präsidenten oder Päpste bestimmen oder stürzen. Es ist die gewaltigste Macht in dieser gottlosen Welt. Wehe, wenn sie in falsche Hände gerät.

Das ist das Schlimme am Tod von Edward George Ruddy. Es bedeutet nämlich, dass sich dieser Sender nun in den Händen von CCA befindet. Der neue Vorstandschef heißt Frank Hackett. Er sitzt nun in Mr. Ruddys Büro. Wenn aber eines der größten Unternehmen der Welt die gewaltigste Propaganda-Maschine der ganzen gottlosen Welt kontrolliert, wer weiß, welchen Scheiß der Sender nun als Wahrheit verkauft?

Hört mir also zu! Hört mir zu!

Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Es ist ein gottverdammter Vergnügungspark. Fernsehen ist ein Zirkus, ein Karneval, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern.

Wir töten nur die Langeweile. Sucht die Wahrheit bei eurem Gott, euren Gurus, bei euch selbst. Nur dort werden ihr je wirkliche Wahrheit finden. Aber hier? Nie im Leben hört ihr hier die Wahrheit. Wir erzählen euch, was ihr hören wollt. Wir lügen, wie die Teufel. Wir sagen, dass Kojak den Täter immer fängt. Dass bei Archie Bunker nie einer an Krebs stirbt. Und steckt der Held auch in der Klemme – ihr wisst doch: Am Ende der Stunde wird er gewinnen. Wir erzählen euch, was ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr.

Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da, Tag für Tag, Abend für Abend, Leute jeden Alters, jeden Glaubens. Und langsam fangt ihr an zu glauben, was wir euch vorgaukeln. Ihr denkt, dass die Röhre real ist und nicht euch Leben. Ihr tut, was euch die Röhre sagt. Ihr kleidet euch wie die Röhre, erzieht eure Kinder wie sie, denkt wie sie. Das ist Massenwahnsinn! Ihr seid doch irre! Um Gottes willen – IHR Menschen seid die Realität! Wir sind die Illusion!

Also stellt euren Fernseher jetzt aus. Sofort. Stellt ihn aus! Und lasst ihn aus. Wartet nicht, bis ich meinen Satz zu Ende gesprochen habe. Schaltet ihn aus!“