Seuchen als Planspiel: DARPA simuliert Krankheitsausbrüche und Lockdowns mit KI

Die US-Behörde DARPA hat offiziell ein Projekt angekündigt, das Kritiker längst als Realität vermuten: Die Simulation zukünftiger Seuchenausbrüche inklusive Lockdown-Strategien, Impfkampagnen und gezielter Öffentlichkeitsarbeit. In einer Ausschreibung mit dem Titel „Advanced Disease Outbreaks Simulation Capabilities“ sucht das Militär Forschungspartner, die mit präzisen Modellen und künstlicher Intelligenz den perfekten Pandemieplan liefern.

Laut Technocracy News sollen damit nicht nur Ausbreitung und Eindämmung simuliert werden – auch Messaging-Strategien, also wie man die Öffentlichkeit „effektiv“ informiert und steuert, stehen auf dem Programm. Es geht um nichts Geringeres als das Testlabor für den globalen Ausnahmezustand: Welche Interventionen wirken am besten? Wann greift man durch? Und wie reagiert die Bevölkerung?

Gefragt sind Agentenmodelle, Netzwerke, hybride KI-Systeme – am besten mit Nutzeroberflächen, die auch Nicht-Epidemiologen bedienen können. Biosensor-Dichte, Superspreading-Events, multiple Erreger und Impfzeitpunkte sollen auf Knopfdruck berechnet werden können. Die Zeitspanne von Alarm bis Maßnahme will DARPA so radikal verkürzen – oder im Idealfall vollständig kontrollieren.

Wer meint, die Pandemie sei vorbei, hat offenbar nicht mit dem nächsten Planspiel gerechnet.

Quelle: DARPA-SN-25-72 (PDF)