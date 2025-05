RTV Privatfernsehen deckt auf: ORF und Gates gegen unsere Wälder – Der grüne Wahnsinn hat Methode!

RTV deckt auf: Was der ORF am 12. Mai zur besten Sendezeit unter dem Deckmantel eines Klima-Berichts verbreitete, lässt einem den Atem stocken. Die österreichischen Wälder, jahrzehntelang als unverzichtbare Klimaschützer verehrt, sollen nun angeblich mehr CO₂ ausstoßen als sie binden. Eine vollkommen verdrehte Logik, die sich perfekt in eine zunehmend absurde Klimadiskussion einfügt. Der Bericht stellt das natürliche Ökosystem plötzlich als Gefahr dar – ein Paradigmenwechsel, der Fragen aufwirft. Doch damit nicht genug.

Laut dem Beitrag plant ausgerechnet Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates, ganze Wälder zu roden und das Holz anschließend unterirdisch zu vergraben. Der Grund: Das CO₂ soll dort angeblich sicher gebunden bleiben. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist bitterer Ernst. Hinter dieser Maßnahme steckt eine beängstigende Mischung aus Pseudo-Wissenschaft, technokratischem Größenwahn und milliardenschwerem Einfluss. Der ORF moderiert das Ganze scheinbar neutral an, doch wer zwischen den Zeilen hört, erkennt sofort: Hier wird der Boden für eine globale Agenda bereitet, die alles andere als „grün“ ist.

Die Zahlen, mit denen der Bericht argumentiert, wirken auf den ersten Blick schlüssig: 2018 sei erstmals mehr CO₂ aus den österreichischen Wäldern entwichen, als sie aufnehmen konnten. 2023 sogar über fünf Millionen Tonnen. Als Ursachen werden Hitze, Dürre und der Borkenkäfer genannt. Doch RTV stellt klar: Die eigentliche Ursache ist menschengemacht – und zwar nicht durch CO₂, sondern durch falsche Forstpolitik. Jahrzehntelang wurden schnell wachsende Nadelbäume in riesigen Monokulturen gepflanzt, fremd für unsere Klimazone, aber profitabel. Diese künstlichen Wälder sind extrem anfällig für Schädlinge. Ein gesunder Mischwald kennt solche Probleme nicht. Dass der ORF diesen Zusammenhang verschweigt, ist kein Zufall.

Noch beunruhigender: Bereits 2024 verbreitete das ZDF eine fast identische Geschichte über die deutschen Wälder. Auch dort wurde suggeriert, der Wald sei vom Retter zum Risiko geworden. RTV fragt: Handelt es sich hier um eine koordinierte Kampagne? Die Muster sind offensichtlich. Während die Öffentlichkeit mit Klima-Schlagzeilen eingeschüchtert wird, arbeiten mächtige Netzwerke daran, die Grundlagen unserer Umwelt neu zu definieren – gesteuert von globalen Akteuren, unterstützt durch staatlich finanzierte Medien.

Und es wird noch absurder: Die gängigen CO₂-Warnungen basieren auf Messungen von einer einzigen Station – ausgerechnet auf einem aktiven Vulkan auf Hawaii. Diese Daten dienen als Grundlage für weltweite Klimapolitik, Steuern und Verbote. Dabei ist CO₂ kein Schadstoff, sondern ein lebensnotwendiges Gas. Ohne CO₂ gäbe es keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Historisch gesehen waren die CO₂-Werte auf der Erde vielfach höher als heute – ganz ohne menschliches Zutun und ohne Apokalypse.

RTV kommt zu einem klaren Schluss: Was hier geschieht, ist keine Naturkatastrophe, sondern ein menschengemachter Angriff auf Vernunft, Eigentum und Freiheit. Medien wie der ORF liefern das Framing, während Figuren wie Bill Gates die „Lösungen“ präsentieren. Doch die Frage bleibt: Wer schützt unsere Wälder wirklich – wenn globale Eliten bereits mit der Axt bereitstehen?