RNA-Pestizide: Der Angriff auf unsere Nahrungskette

Die Biotech-Industrie treibt ihr Spiel mit unserer Gesundheit auf die Spitze: RNA-Sprays, die Pflanzen genetisch verändern, sind bereits auf amerikanischen Feldern im Einsatz. Dr. Sherri Tenpenny deckt in ihrem Substack-Beitrag die Risiken auf. Die EPA hat 2023 „Ledprona“ zugelassen, ein RNA-Pestizid für Kartoffeln, das Käfer durch genetische Manipulation tötet. Noch bedrohlicher ist die Technologie von Terrana Biosciences, die Pflanzen direkt „umprogrammiert“ – ohne Langzeittests oder Rücksicht auf Mensch und Natur.

Die Folgen? Unbekannt! Synthetisches RNA könnte Boden, Tiere und unseren Darm schädigen, doch die Behörden drücken ein Auge zu. Temporäre Freigaben, keine Haftung, keine Transparenz – das erinnert fatal an die Impfagenda. Während die Industrie von „Nachhaltigkeit“ spricht, wird unsere Nahrung zum Experimentierfeld. Wir fordern: Sofortiges Verbot dieser Technologie, klare Kennzeichnung und Verantwortung für die Hersteller. Unsere Gesundheit und Freiheit stehen auf dem Spiel – wehren wir uns, bevor es zu spät ist!