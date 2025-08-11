RFK fördert „Universal-Impfstoff“, den jeder Amerikaner erhalten soll. Bill Gates zahlt

Wer es nicht glauben will, hört einfach selbst, was dieser Heuchler, der vermeintliche Impfgegner RFK Junior und aktuelle Gesundheitsminister der USA da von sich gibt.

Let me be absolutely clear. HHS supports safe, effective vaccines for every American who wants them. That’s why, after extensive review, BARDA has begun the process of terminating these 22 contracts, totaling just under 500 million dollars. Lassen Sie mich absolut klar sein. HHS unterstützt sichere, effektive Impfstoffe für alle Amerikaner, die sie möchten. Deshalb hat BARDA nach umfassender Überprüfung den Prozess zur Beendigung dieser 22 Verträge, die insgesamt knapp 500 Millionen Dollar ausmachen, eingeleitet.

Und das Wundermittel wirkt einfach gegen alles. Typisch amerikanisch.

Es ist ein Impfstoff, der die natürliche Immunität nachahmt und gegen jede Art von Mutation wirksam ist, sodass er das Virus nicht dazu bringt, sich zu mutieren, und er könnte wirksam sein. Wir glauben, dass er wirksam sein wird.

Und schon folgt die nächste Überraschung. Wenn es um Impfstoffe geht, ist Menschenfreund Bill Gates nicht weit entfernt. Bingo.

Du kennst doch diesen neuen „universellen Impfstoff“, den RFK Jr. gerade angepriesen hat? Er heißt BPL-1357 – ein mit Beta-Propiolacton inaktivierter Ganzvirus-„Universal-Grippe“-Impfstoff, entwickelt im eigenen Haus des NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) der NIH. Und rate mal, wer die Produktion finanziert? Bill Gates.