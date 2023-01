Markdorf: Albaner kam mit dem Taxi, um seine Frau zu töten

Symbolbild – ai generated

Markdorf. Großes Rätselraten, um einen „Mann“, der betrunken mit einem Taxi zum Arbeitsplatz seiner von ihm getrennt lebenden Frau anreiste, um sie zu töten. Presse und Polizei tappten im Dunkeln über das Motiv und weitere Hintergründe, obwohl der Mann doch gleich nach der Tat gefasst worden war.

Der 47-jährige Tatverdächtige betrat demnach am Samstag zielstrebig das Geschäft, in dem seine Frau beschäftigt war, zog eine Schusswaffe und tötete sie. Danach fuhr er mit wieder mit einem Taxi davon.

Und nun die teilweise Aufklärung, hochoffiziell.

Staatsanwaltschaft: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Der 47-jährige Mann albanischer Nationalität, der im Verdacht steht, am gestrigen Samstag in einem Geschäft in Markdorf seine getrennt lebende Ehefrau erschossen zu haben ist heute gegen Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Zur Aufklärung des genauen Geschehensablaufs und der Hintergründe der Tat hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen die Ermittlungsgruppe „Mix“ eingerichtet. Die kriminaltechnische Untersuchung des Tatorts ist vorläufig abgeschlossen. Da aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, dass Personen zur Tatzeit im Geschäft waren und die Tat miterleben mussten, den Tatort aber vor Eintreffen der Polizei bereits verlassen haben, bitten die Ermittler diese wichtigen Zeugen dringend, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.