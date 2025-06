Machtspiele der Eliten – Wie Eugenik und Technokratie zur Weltherrschaft führen sollen

Im aktuellen Interview mit Kla.TV warnt Tom-Oliver Regenauer eindringlich vor einer global orchestrierten Agenda, die Mensch und Gesellschaft transformieren will – hin zu einer technokratischen Dystopie, getrieben von Transhumanismus und einer modernen Form der Eugenik.

Während sich die Weltöffentlichkeit mit Kriegen, Krisen und Klimapanik beschäftigt, ziehen laut Regenauer supranationale Organisationen wie die UN, Weltbank und BIZ im Hintergrund längst die Fäden. Die Mittel: Big Data, künstliche Intelligenz, digitale IDs und Gehirnimplantate. Das Ziel: die totale Kontrolle – verpackt in wohlklingende Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Gesundheit oder Migration.

Regenauer entlarvt das Schauspiel politischer Konflikte als “Seifenoper”, in der sich vermeintlich gegensätzliche Lager in Wahrheit auf ein gemeinsames Narrativ verständigen. Ob USA, Russland oder China – am Ende marschieren alle in dieselbe Richtung: Vollüberwachung, Technokratie, Abschaffung menschlicher Souveränität.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um wirtschaftliche Interessen, sondern um eine ideologische Grundlage, die sich aus dem historischen Konzept der Eugenik speist – neu verpackt als “Bioethik” oder “Transhumanismus”. Die Menschheit wird in nützliche und überflüssige Klassen sortiert, das Individuum zum manipulierbaren Datensatz degradiert.

Regenauers Appell ist klar: „Nicht die Krise konsumieren wie einen Spielfilm – sondern aktiv werden!“ Die Zukunft sei nicht vorbestimmt. Sie könne von einer kritischen, wachen Zivilgesellschaft gestaltet werden. Doch dazu müsse man aufhören, dem orchestrierten Dauerfeuer aus Angst und Ablenkung zu folgen – und anfangen, selbst zu denken.