Der gestrige Kla.TV-Medienkommentar fasst alarmierende Fakten zusammen, gestützt auf Daten von Cancer Australia, die bei jungen Australiern Krebsraten um bis zu 500 Prozent steigen lassen, und verweist auf Le Point Critique, das mehr als 100 Studien auflistet, die mRNA-Spritzen mit rasch fortschreitendem Krebs verknüpfen. Eine Analyse in Cureus aus 2023 nennt zehn Faktoren, wie diese Injektionen Krebs begünstigen.

Die Realität ist erschütternd: Tumore wachsen aggressiver, treten bei Jüngeren auf und kehren nach Jahren zurück, oft tödlich. Pathologin Dr. Ute Krüger beschreibt Fälle mit Tumoren von bis zu 16 Zentimetern und multifokalen Erkrankungen, die kurz nach den Impfungen explodieren. Während Mainstream-Medien wie ABC News die mRNA-Rolle ignorieren, stapeln sich die Beweise für eine künstlich ausgelöste Krebs-Epidemie. Diese Enthüllungen fordern eine unabhängige Untersuchung – die freie Presse muss solches Unrecht ans Licht zerren, um weitere Schäden zu verhindern.

Quellen und mehr dazu: kla.tv