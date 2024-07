Geoengineering aufgedeckt: Whistleblowerin Kristen Meghan packt aus

Kristen Meghan arbeitete als Umweltspezialistin für die U.S. Air Force. Durch die Konfrontation mit dem Thema „Chemtrails“ wurde sie erschüttert, da sie nach zahlreichen Proben und vielen Nachforschungen festgestellt hat, dass bewusst Geoengineering betrieben wird. Die Whistleblowerin deckt Fakten auf, die sie aus erster Hand erlebt hat. Sehen Sie sich das Interview an, das an der vergangenen Großdemo in Genf stattgefunden hat.

Quelle und mehr dazu auf kla.tv