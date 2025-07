Die Enthüllungsplattform Declassified UK berichtet exklusiv darüber, dass das britische Außenministerium systematisch ausländische YouTuber bezahlt, um geheime Propagandavideos zu verbreiten – ohne jegliche Kennzeichnung oder Offenlegung der staatlichen Finanzierung. Die Quelle des Skandals ist hier zu finden: declassifieduk.org.

Hinter der groß angelegten Manipulationskampagne steht die Agentur Zinc Network, die laut Bericht für knapp zehn Millionen Pfund im Auftrag der Regierung hunderte Influencer in Mittel- und Osteuropa rekrutiert hat. Diese werden gezwungen, Geheimhaltungsverträge zu unterschreiben und ihre Inhalte durch britische Beamte vor Veröffentlichung absegnen zu lassen. Offenbar wurde auch gezielt in den slowakischen Wahlkampf 2023 eingegriffen, um junge Wähler gegen den linken Kandidaten Robert Fico zu mobilisieren – eine offene Einmischung in die Souveränität eines anderen Landes.

Die Geschichte liest sich wie ein Drehbuch für einen Politthriller: ehemalige PR-Leute der Konservativen, millionenschwere Geheimverträge, massiver Widerstand gegen Informationsfreiheit und junge, gutgläubige Influencer, die sich als nützliche Idioten vor den Karren spannen lassen. Von wegen freie Medien – hier wird mit Tarnung und Täuschung gearbeitet, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken und das gewünschte Narrativ zu verbreiten. Und das alles unter dem Deckmantel des „Kampfs gegen Desinformation“.