EZB – finanzieller Arm der weltweiten Schattenregierung!

Die Europäische Zentralbank (EZB) wurde 1998 gegründet und im 2002 wurde der Euro in Form von Banknoten und Münzen eingeführt. Seither nützen mehr als 300 Millionen Menschen den Euro als Zahlungsmittel. Kann die Einführung einer europäischen Währung demnach als Erfolgsmodell bezeichnet werden?

Wer steckt hinter der Europäischen Zentralbank und von wem wurde sie gegründet?

Wussten Sie zum Beispiel, dass u.a. die Bilderberg-Gruppe starken Einfluss auf die Gründung der EZB hatte?

Am 1.November 2023 startete die Vorbereitungsphase des Projekts digitaler Euro der EZB. Welche Folgen hat die kommende Einführung der CBDC, (Central Bank Digital Currency) zu Deutsch digitales Zentralbankgeld für die Bevölkerung? Warum droht durch die Einführung des digitalen Euros ein weltweites Überwachungsnetz zu entstehen, das den Bürger gläsern und manipulierbar macht?

